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Tempo instável

ES recebe alertas para chuvas intensas e ventos costeiros; veja cidades

Dois alertas emitidos pelo Inmet nesta sexta-feira (26) indicam que municípios que ficam ao sul de Guarapari, no litoral e no interior, têm maior chance de precipitação, além de ventos que podem chegar a 60 km/h
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

26 nov 2021 às 17:38

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 17:38

A chegada do fim de semana deverá trazer chuvas intensas e ventos costeiros em cidades do Sul, Litoral Sul e do Caparaó no Espírito Santo. Dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta sexta-feira (26) indicam que municípios que ficam ao sul de Guarapari, tanto no litoral quanto no interior, têm maior chance de precipitação, acompanhada de ventos que podem chegar a 60 km/h.
Dois alertas para o ES foram publicados pelo Inmet
Inicialmente, dois alertas para o ES foram publicados pelo Inmet Crédito: Reprodução |  Inmet
Segundo o Inmet, são 27 municípios com risco de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta referente à precipitação é válido até as 10h deste sábado (27).

VEJA A LISTA DE CIDADES:

  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Castelo
  9. Conceição do Castelo
  10. Divino de São Lourenço
  11. Dores do Rio Preto
  12. Guaçuí
  13. Ibitirama
  14. Iconha
  15. Irupi
  16. Itapemirim
  17. Iúna
  18. Jerônimo Monteiro
  19. Marataízes
  20. Mimoso do Sul
  21. Muniz Freire
  22. Muqui
  23. Piúma
  24. Presidente Kennedy
  25. Rio Novo do Sul
  26. São José do Calçado
  27. Vargem Alta

VENTOS COSTEIROS

Parte das cidades listadas com risco de chuvas intensas também está dentro de uma área que pode sofrer com ventos costeiros. O Inmet não informou qual velocidade os ventos podem alcançar. A Marinha do Brasil também não divulgou essas informações, mas publicou que o aviso de vento forte/muito forte começou a valer nesta sexta-feira e será encerrado no sábado. Para o Inmet, o alerta tem validade até as 23h59 de sábado. A Marinha informa que os ventos devem atingir cidades ao sul de Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Veja a lista divulgada pelo Inmet:
  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Atílio Vivacqua
  4. Cachoeiro de Itapemirim
  5. Guarapari
  6. Iconha
  7. Itapemirim
  8. Marataízes
  9. Mimoso do Sul
  10. Piúma
  11. Presidente Kennedy
  12. Rio Novo do Sul
  13. Vargem Alta

CHUVA EM TODO O ESTADO NO FIM DE SEMANA

Previsão do tempo do Incaper para o ES
Previsão do tempo do Incaper para o ES Crédito: Incaper
Apesar de o alerta do Inmet relacionar apenas cidades do Sul capixaba, há chance de chuva em todo o Espírito Santo nos dois dias do fim de semana. Para sábado (27) e domingo (28), a previsão é de chuva e podem ocorrer até trovoadas, já a segunda-feira (29) deve ser de sol.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (27), a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado. A previsão é de chuva ao longo do dia, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde.
No domingo (28), a frente fria se afasta, mas o tempo segue instável. A combinação do tempo abafado e da umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde pelo Estado.

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