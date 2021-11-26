ES recebe alertas para chuvas intensas e ventos costeiros; veja cidades

Segundo o Inmet, são 27 municípios com risco de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta referente à precipitação é válido até as 10h deste sábado (27).

Parte das cidades listadas com risco de chuvas intensas também está dentro de uma área que pode sofrer com ventos costeiros. O Inmet não informou qual velocidade os ventos podem alcançar. A Marinha do Brasil também não divulgou essas informações, mas publicou que o aviso de vento forte/muito forte começou a valer nesta sexta-feira e será encerrado no sábado. Para o Inmet, o alerta tem validade até as 23h59 de sábado. A Marinha informa que os ventos devem atingir cidades ao sul de Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Veja a lista divulgada pelo Inmet: