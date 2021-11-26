ES recebe alertas para chuvas intensas e ventos costeiros; veja cidades

A chegada do fim de semana deverá trazer chuvas intensas e ventos costeiros em cidades do Sul, Litoral Sul e do Caparaó no Espírito Santo. Dois alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta sexta-feira (26) indicam que municípios que ficam ao sul de Guarapari, tanto no litoral quanto no interior, têm maior chance de precipitação, acompanhada de ventos que podem chegar a 60 km/h.
Segundo o Inmet, são 27 municípios com risco de chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta referente à precipitação é válido até as 10h deste sábado (27).
VEJA A LISTA DE CIDADES:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
VENTOS COSTEIROS
Parte das cidades listadas com risco de chuvas intensas também está dentro de uma área que pode sofrer com ventos costeiros. O Inmet não informou qual velocidade os ventos podem alcançar. A Marinha do Brasil também não divulgou essas informações, mas publicou que o aviso de vento forte/muito forte começou a valer nesta sexta-feira e será encerrado no sábado. Para o Inmet, o alerta tem validade até as 23h59 de sábado. A Marinha informa que os ventos devem atingir cidades ao sul de Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Veja a lista divulgada pelo Inmet:
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Atílio Vivacqua
- Cachoeiro de Itapemirim
- Guarapari
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
CHUVA EM TODO O ESTADO NO FIM DE SEMANA
Apesar de o alerta do Inmet relacionar apenas cidades do Sul capixaba, há chance de chuva em todo o Espírito Santo nos dois dias do fim de semana. Para sábado (27) e domingo (28), a previsão é de chuva e podem ocorrer até trovoadas, já a segunda-feira (29) deve ser de sol.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (27), a passagem de uma frente fria pelo litoral aumenta a instabilidade no Estado. A previsão é de chuva ao longo do dia, podendo vir na forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde.
No domingo (28), a frente fria se afasta, mas o tempo segue instável. A combinação do tempo abafado e da umidade provoca pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde pelo Estado.