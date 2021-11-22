Vídeo: chuva muda paisagem no Poço do Egito, em Iúna

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As imagens foram divulgadas nas redes sociais pelo perfil @pocodoegito.ofc. O poço fica na localidade de Rio Claro e tem outros ao redor, pequenas cachoeiras e quedas d’água em meio a uma vegetação da Serra do Caparaó.

Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, apesar do grande volume de chuvas, que mudou a paisagem do lugar, não houve pontos de alagamentos. O único registro foi a queda de barreira na ES 185, que liga o município a Ibatiba, mas o trânsito foi liberado ainda no sábado (20).