Vídeo: chuva muda paisagem no Poço do Egito, em Iúna

O Poço do Egito, ponto turístico de Iúna, na Região do Caparaó, conhecido pelas águas límpidas ficou bem diferente após as fortes chuvas no final de semana no Espírito Santo. A água calma deu lugar a um rio com correnteza.
As imagens foram divulgadas nas redes sociais pelo perfil @pocodoegito.ofc. O poço fica na localidade de Rio Claro e tem outros ao redor, pequenas cachoeiras e quedas d’água em meio a uma vegetação da Serra do Caparaó.
Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, apesar do grande volume de chuvas, que mudou a paisagem do lugar, não houve pontos de alagamentos. O único registro foi a queda de barreira na ES 185, que liga o município a Ibatiba, mas o trânsito foi liberado ainda no sábado (20).