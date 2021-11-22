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Ponto turístico

Vídeo: chuva muda paisagem no Poço do Egito, em Iúna

O poço fica na localidade de Rio Claro, na Região do Caparaó.  Com a chuva do fim de semana, a água calma deu lugar a um rio com correnteza
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 nov 2021 às 13:21

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:21

O Poço do Egito, ponto turístico de Iúna, na Região do Caparaó, conhecido pelas águas límpidas ficou bem diferente após as fortes chuvas no final de semana no Espírito Santo. A água calma deu lugar a um rio com correnteza.  
As imagens foram divulgadas nas redes sociais pelo perfil @pocodoegito.ofc. O poço fica na localidade de Rio Claro e tem outros ao redor, pequenas cachoeiras e quedas d’água em meio a uma vegetação da Serra do Caparaó. 
Poço do Egito, Rio Claro, Caparaó
Poço do Egito, Rio Claro, Caparaó Crédito: Edson Chagas/ Arquivo AG
Segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, apesar do grande volume de chuvas, que mudou a paisagem do lugar, não houve pontos de alagamentos. O único registro foi a queda de barreira na ES 185, que liga o município a Ibatiba, mas o trânsito foi liberado ainda no sábado (20).

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