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Perto de hospital

Vídeo: tamanduá chama a atenção de moradores em rua de Pinheiros

Registro foi feito no último fim de semana por funcionários de um hospital, que devolveram o animal para a natureza
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:24

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:24

Tamanduá próximo a um hospital de Pinheiros
Tamanduá próximo a um hospital de Pinheiros Crédito: Reprodução
Um tamanduá apareceu em uma rua do município de Pinheiros, próximo ao hospital da cidade, no Norte do Espírito Santo, neste último fim de semana. Um vídeo mostra o animal, que foi resgatado por funcionários do hospital e solto novamente em uma mata nas proximidades da estrada que liga o município a Pedro Canário.
De acordo com o capitão da Polícia Ambiental de São Mateus, Fabrício Pereira Rocha, o bicho é um Tamanduá Mirim, que se alimenta de formigas e cupins.
Ele relata que imagens como essa têm sido bem comuns, já que esses animais aparecem em áreas habitadas com maior frequência. Isso por dois motivos: a expansão das cidades e a redução das matas. “Provavelmente, o tamanduá se deslocou por ter se perdido ou estava em busca de alimentos. A recomendação da Polícia Ambiental é sempre não mexer no animal, apenas observar. Se ele voltar para a mata, está resolvido. Se entrar em algum lugar, nos acionar”, diz.
No vídeo, o tamanduá aparenta ficar de pé. Pereira Rocha explica que essa é, na verdade, uma posição de defesa para afugentar os predadores. “Se alguém tentar colocar a mão, o animal, em um instinto de defesa, pode machucar a pessoa. É preciso acionar quem tem preparo e equipamentos próprios para tocá-lo”, reforça.
Se você precisar entrar em contato, o telefone da Polícia Ambiental é o (27) 3636-1663 e 3636-1662.

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