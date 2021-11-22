Vídeo: tamanduá chama a atenção de moradores em rua de Pinheiros

Tamanduá próximo a um hospital de Pinheiros Crédito: Reprodução

Um tamanduá apareceu em uma rua do município de Pinheiros , próximo ao hospital da cidade, no Norte do Espírito Santo , neste último fim de semana. Um vídeo mostra o animal, que foi resgatado por funcionários do hospital e solto novamente em uma mata nas proximidades da estrada que liga o município a Pedro Canário.

De acordo com o capitão da Polícia Ambiental de São Mateus, Fabrício Pereira Rocha, o bicho é um Tamanduá Mirim, que se alimenta de formigas e cupins.

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Ele relata que imagens como essa têm sido bem comuns, já que esses animais aparecem em áreas habitadas com maior frequência. Isso por dois motivos: a expansão das cidades e a redução das matas. “Provavelmente, o tamanduá se deslocou por ter se perdido ou estava em busca de alimentos. A recomendação da Polícia Ambiental é sempre não mexer no animal, apenas observar. Se ele voltar para a mata, está resolvido. Se entrar em algum lugar, nos acionar”, diz.

No vídeo, o tamanduá aparenta ficar de pé. Pereira Rocha explica que essa é, na verdade, uma posição de defesa para afugentar os predadores. “Se alguém tentar colocar a mão, o animal, em um instinto de defesa, pode machucar a pessoa. É preciso acionar quem tem preparo e equipamentos próprios para tocá-lo”, reforça.