Vídeo: tamanduá chama a atenção de moradores em rua de Pinheiros

Um tamanduá apareceu em uma rua do município de Pinheiros, próximo ao hospital da cidade, no Norte do Espírito Santo, neste último fim de semana. Um vídeo mostra o animal, que foi resgatado por funcionários do hospital e solto novamente em uma mata nas proximidades da estrada que liga o município a Pedro Canário.
De acordo com o capitão da Polícia Ambiental de São Mateus, Fabrício Pereira Rocha, o bicho é um Tamanduá Mirim, que se alimenta de formigas e cupins.
Ele relata que imagens como essa têm sido bem comuns, já que esses animais aparecem em áreas habitadas com maior frequência. Isso por dois motivos: a expansão das cidades e a redução das matas. “Provavelmente, o tamanduá se deslocou por ter se perdido ou estava em busca de alimentos. A recomendação da Polícia Ambiental é sempre não mexer no animal, apenas observar. Se ele voltar para a mata, está resolvido. Se entrar em algum lugar, nos acionar”, diz.
No vídeo, o tamanduá aparenta ficar de pé. Pereira Rocha explica que essa é, na verdade, uma posição de defesa para afugentar os predadores. “Se alguém tentar colocar a mão, o animal, em um instinto de defesa, pode machucar a pessoa. É preciso acionar quem tem preparo e equipamentos próprios para tocá-lo”, reforça.
Se você precisar entrar em contato, o telefone da Polícia Ambiental é o (27) 3636-1663 e 3636-1662.