Após confronto, suspeito de roubar sete veículos é detido em Pinheiros

Dois suspeitos de roubarem seis motos e um carro entraram em confronto com a Polícia Militar e um deles acabou baleado e detido na noite de segunda-feira (18), em Pinheiros, no Norte do Estado. Segundo a PM, durante a ocorrência, os suspeitos — que estavam em uma moto — perderam o controle do veículo e caíram em um brejo. Um dos homens conseguiu fugir.
A Polícia Militar informou que os sete veículos foram roubados pela dupla em três dias: um carro e duas motos foram roubados no último sábado (16), uma moto foi roubada no domingo (17) e outras três motos foram roubadas na segunda-feira (18).
A corporação disse que realizou um patrulhamento ostensivo e conseguiu localizar os suspeitos na noite de segunda-feira, a bordo de uma das motos roubadas. Durante a perseguição, eles atiraram contra a viatura da polícia e os militares revidaram. A troca de tiros continuou até a dupla perder o controle da moto e cair em um brejo. Um dos homens, que chegou a ser baleado durante o confronto, foi detido no local, e o outro conseguiu fugir.
Objetos apreendidos pela Policia Militar
O suspeito baleado foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A PM agora continua as buscas para tentar localizar o outro homem. Os sete veículos roubados foram recuperados, entre eles a moto que os suspeitos usavam. Também foi apreendida uma arma de fogo.
A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia de Polícia de Pinheiros.