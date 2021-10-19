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Foi baleado

Após confronto, suspeito de roubar sete veículos é detido em Pinheiros

Dupla a bordo de uma moto trocou tiros com a polícia e um deles foi baleado e detido. Seis motos e um carro, que haviam sido roubados nos últimos três dias, foram recuperados
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 out 2021 às 16:24

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:24

Marcas de tiros na Viatura da Policia Militar após a troca de tiros com os suspeitos.
Marcas de tiros na Viatura da Policia Militar após a troca de tiros com os suspeitos. Crédito: Divulgação | Policia Militar
Dois suspeitos de roubarem seis motos e um carro entraram em confronto com a Polícia Militar e um deles acabou baleado e detido na noite de segunda-feira (18), em Pinheiros, no Norte do Estado. Segundo a PM, durante a ocorrência, os suspeitos — que estavam em uma moto — perderam o controle do veículo e caíram em um brejo. Um dos homens conseguiu fugir.
A Polícia Militar informou que os sete veículos foram roubados pela dupla em três dias: um carro e duas motos foram roubados no último sábado (16), uma moto foi roubada no domingo (17) e outras três motos foram roubadas na segunda-feira (18).
A corporação disse que realizou um patrulhamento ostensivo e conseguiu localizar os suspeitos na noite de segunda-feira, a bordo de uma das motos roubadas. Durante a perseguição, eles atiraram contra a viatura da polícia e os militares revidaram. A troca de tiros continuou até a dupla perder o controle da moto e cair em um brejo. Um dos homens, que chegou a ser baleado durante o confronto, foi detido no local, e o outro conseguiu fugir.

Objetos apreendidos pela Policia Militar

O suspeito  baleado foi encaminhado para o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. A PM agora continua as buscas para tentar localizar o outro homem. Os sete veículos roubados foram recuperados, entre eles a moto que os suspeitos usavam. Também foi apreendida uma arma de fogo.
Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento na Delegacia de Polícia de Pinheiros. 

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