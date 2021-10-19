Após confronto, suspeito de roubar sete veículos é detido em Pinheiros

A Polícia Militar informou que os sete veículos foram roubados pela dupla em três dias: um carro e duas motos foram roubados no último sábado (16), uma moto foi roubada no domingo (17) e outras três motos foram roubadas na segunda-feira (18).

A corporação disse que realizou um patrulhamento ostensivo e conseguiu localizar os suspeitos na noite de segunda-feira, a bordo de uma das motos roubadas. Durante a perseguição, eles atiraram contra a viatura da polícia e os militares revidaram. A troca de tiros continuou até a dupla perder o controle da moto e cair em um brejo. Um dos homens, que chegou a ser baleado durante o confronto, foi detido no local, e o outro conseguiu fugir.