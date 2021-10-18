Esquartejado com golpes de machado em Dores do Rio Preto é identificado

A irmã do pedreiro, Therezinha de Freitas, de 53 anos, foi à tarde ao SML para fazer a liberação do corpo de Paulo Roberto. “Meu irmão trabalhava como pedreiro em obras, sem carteira assinada. Ele era divertido e gostava de sair à noite. Quanto ao crime, não sei o que aconteceu, quem foi (o autor)”, disse.