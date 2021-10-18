Esquartejado com golpes de machado em Dores do Rio Preto é identificado

O homem morto e esquartejado com golpes de machado na madrugada de domingo (17) na localidade de Córrego Frio, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, é o pedreiro Paulo Roberto de Freitas, de 43 anos. A vítima foi identificada pela família nesta segunda-feira (18), no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
A irmã do pedreiro, Therezinha de Freitas, de 53 anos, foi à tarde ao SML para fazer a liberação do corpo de Paulo Roberto. “Meu irmão trabalhava como pedreiro em obras, sem carteira assinada. Ele era divertido e gostava de sair à noite. Quanto ao crime, não sei o que aconteceu, quem foi (o autor)”, disse.
Segundo a irmã de Paulo Roberto de Freitas, o pedreiro deixa sete filhos, um em Minas Gerais e os demais, no Rio de Janeiro.
SOBRE O CRIME
Segundo informações da Polícia Militar, Paulo Roberto estava em uma festa quando foi atacado. Um homem entrou segurando um machado, foi em direção ao pedreiro e o golpeou na cabeça, sem dar chance de reação. O suspeito continuou com os golpes, desmembrando as pernas e os braços da vítima. Uma testemunha reconheceu o suspeito e informou às autoridades.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação Na Delegacia de Dores do Rio Preto. Conforme a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e as diligências estão em andamento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser e para ser feito o exame cadavérico. A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.