Homem e adolescente são detidos por vender moto roubada pela web no ES

Um homem e um adolescente foram detidos neste domingo (17), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após um anunciar, em um classificado na internet, uma moto roubada. A polícia foi acionada pelo dono da moto, que encontrou o anúncio em uma plataforma de compra e venda.
Segundo a Polícia Militar, eles chegaram até o vendedor, que estava no Distrito de Coutinho, porque o dono da moto fez contato com o responsável pelo anúncio e marcou um encontro para concluir a compra.
No local combinado pela vítima do roubo, os policiais encontraram um homem e um adolescente, que foram levados para a delegacia. Ainda de acordo com a PM, a moto recuperada é uma Honda CG Titan, que havia sido roubada há poucos dias.