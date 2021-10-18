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Vítima negociou e chamou a PM

Homem e adolescente são detidos por vender moto roubada pela web no ES

Segundo a Polícia Militar, eles chegaram até o vendedor porque o dono da moto fez contato com o responsável pelo anúncio e marcou um encontro para concluir a compra
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

18 out 2021 às 13:36

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:36

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem e um adolescente foram detidos neste domingo (17), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após um anunciar, em um classificado na internet, uma moto roubada. A polícia foi acionada pelo dono da moto, que encontrou o anúncio em uma plataforma de compra e venda.
Segundo a Polícia Militar, eles chegaram até o vendedor, que estava no Distrito de Coutinho, porque o dono da moto fez contato com o responsável pelo anúncio e marcou um encontro para concluir a compra.
No local combinado pela vítima do roubo, os policiais encontraram um homem e um adolescente, que foram levados para a delegacia. Ainda de acordo com a PM, a moto recuperada é uma Honda CG Titan, que havia sido roubada há poucos dias.

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