Cantor de rap é assassinado a tiros em bar em Cachoeiro

Eduardo foi morto a tiros em um bar em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na tarde deste domingo (17) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Eduardo Souza Silva Nascimento era cantor de rap e se apresentava em eventos na região Sul do ES. Ele foi baleado em um bar, no bairro Alto Amarelo, onde morava.

Segundo a ocorrência da Polícia Militar , um veículo Honda Civc e uma motocicleta passaram pela Rua das Palmeiras. Os ocupantes dos dois veículos atiraram e atingiram quatro pessoas que estavam na porta do bar. Eduardo morreu no local e outras três pessoas também foram atingidas.

Os feridos foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanecem em atendimento no pronto-socorro, na manhã desta segunda-feira (18). São eles: um homem de 38 anos, ferido na cintura; um homem, 25 anos, baleado nas nádegas; e uma mulher, de 31 anos, que foi atingida na perna direita.

Dudu, como era conhecido, além de se apresentar em eventos, já lançou músicas e gravou clipes (veja vídeo abaixo). Ele também trabalhava no comércio em Cachoeiro. Segundo um familiar, que não quis se identificar, a família ainda não sabe o que teria motivado o crime.

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Na manhã desta segunda-feira (18), a família de Eduardo esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro. Ainda de acordo com o familiar, o sepultamento será nesta segunda-feira (18).

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que está em diligências para apuração do fato. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas, por enquanto.