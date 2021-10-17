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Caparaó

Homem é esquartejado com golpes de machado durante festa no ES

Crime aconteceu na zona rural de Dores do Rio Preto, Região do Caparaó. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 16:34

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 out 2021 às 16:34
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um homem foi morto e esquartejado com golpes de machado na madrugada deste domingo (17) na localidade de Córrego Frio, município de Dores do Rio Preto, Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em uma festa quando foi atacada.
Por volta das 3h45, policiais militares do 3º Batalhão do município foram acionados ao local. Uma testemunha informou aos militares que, no encerramento da festa que estava acontecendo em uma área privada, um homem entrou segurando um machado, foi em direção à vítima e a golpeou na cabeça, sem chances de reação.
De acordo com a PM, o suspeito continuou com os golpes, desmembrando as pernas e os braços da vítima. Uma testemunha reconheceu o suspeito e informou às autoridade. Ela ainda relatou aos policiais que ele teria saído do local dizendo que estaria em casa.
Os militares foram até a residência do suspeito e buscaram também no entorno da região, mas não localizaram o homem.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para dar andamento aos procedimentos de investigação. O local do crime foi isolado. O corpo e a arma do crime foram encaminhados ao IML de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima não tinha documentos de identificação e testemunhas não souberam informar aos policiais a motivação do crime.
Demandada por A Gazeta, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o caso. Assim que mais informações forem passadas, o texto será atualizado.

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