Mulher confessa ter matado taxista a facadas em Jerônimo Monteiro

Corpo de Anoel Costa, de 74 anos foi localizado na manhã deste sábado (16) Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul

Sabendo que a polícia estava atrás dela, a mulher foi até a delegacia juntamente com o marido, ainda na tarde de sábado (16). Inicialmente negou que teria entrado no táxi, mas depois confessou. Em depoimento, ela disse que agiu em legítima defesa, afirmando que taxista teria passado a mão nos seios e pernas dela durante a corrida.

Ela pegou uma faca que estava no interior do veículo que pertencia à vítima, o taxista Anoel Costa, e desferiu os golpes. Em seguida, fechou o veículo, pegou a carteira dele que, segundo ela, tinha apenas o documento pessoal, e foi para um rio se limpar das manchas de sangue.

A mulher ainda conseguiu uma carona em um trator da zona rural, foi a uma loja comprar roupas novas, dispensou a carteira do taxista num valão e depois seguiu para casa.

"Apesar de alegar que agiu para se defender, isso não se sustentou por causa das atitudes que ela teve após o crime", disse o delegado Adhemar Pereira Fully à TV Gazeta Sul. Ela foi presa e será encaminhada para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O nome dela não foi divulgado.