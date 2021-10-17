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Sul do ES

Mulher confessa ter matado taxista a facadas em Jerônimo Monteiro

Apesar de ter dito que agiu em legítima defesa,  delegado diz que alegação não se sustenta, diante das atitudes que ela teve após o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2021 às 10:21

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 10:21

Corpo de Anoel Costa, de 74 anos foi localizado na manhã deste sábado (16)
Corpo de Anoel Costa, de 74 anos foi localizado na manhã deste sábado (16) Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
Foi presa a mulher que matou o taxista Anoel Costa, de 74 anos, no interior de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o delegado plantonista de Alegre, Adhemar Pereira Fully, as Polícias Civil e Militar iniciaram o trabalho para localizar a suspeita assim que receberam denúncias.
Sabendo que a polícia estava atrás dela, a mulher foi até a delegacia juntamente com o marido, ainda na tarde de sábado (16). Inicialmente negou que teria entrado no táxi, mas depois confessou. Em depoimento, ela disse que agiu em legítima defesa, afirmando que taxista teria passado a mão nos seios e pernas dela durante a corrida.
Ela pegou uma faca que estava no interior do veículo que pertencia à vítima, o taxista Anoel Costa, e desferiu os golpes. Em seguida, fechou o veículo, pegou a carteira dele que, segundo ela, tinha apenas o documento pessoal, e foi para um rio se limpar das manchas de sangue.
A mulher ainda conseguiu uma carona em um trator da zona rural, foi a uma loja comprar roupas novas, dispensou a carteira do taxista num valão e depois seguiu para casa.
"Apesar de alegar que agiu para se defender, isso não se sustentou por causa das atitudes que ela teve após o crime", disse o delegado Adhemar Pereira Fully à TV Gazeta Sul. Ela foi presa e será encaminhada para o Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O nome dela não foi divulgado.
Com informações de Pollyanna Patrício

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