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Taxista é assassinado a facadas dentro do carro em Jerônimo Monteiro

Corpo da vítima, Anoel Costa, de 74 anos, foi localizado na manhã deste sábado (16) dentro do veículo, na zona rural do município. Uma mulher é suspeita de ter cometido o crime
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2021 às 13:47

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:47

Corpo de Anoel Costa, de 74 anos foi localizado na manhã deste sábado (16)
Corpo de Anoel Costa, de 74 anos, foi localizado na manhã deste sábado (16) Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul
Um taxista foi morto a facadas dentro do veículo de trabalho na localidade de Lusitânea, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A vítima é Anoel Costa, de 74 anos. O corpo foi localizado na manhã deste sábado (16). Uma mulher, segundo informações de testemunhas à Polícia Militar, é suspeita de ter cometido o crime e fugido.
De acordo com as primeiras informações da PM, eles foram acionados para verificar um assassinato. No local, os militares identificaram que a vítima estava morta dentro de um táxi, modelo Cronus, de cor branca.  Segundo informações, uma mulher seria a suspeita do crime.
Uma testemunha informou aos militares que uma mulher saiu pouco antes da chegada dos policiais. A polícia informou ainda que localizou dentro do automóvel uma faca que possivelmente seria a utilizada no crime. O corpo foi isolado até a chegada da perícia. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Até o momento, segundo a PM, a suspeita não foi localizada. A delegacia regional de Alegre informou que tomou ciência do caso e iniciou a investigação do fato. 

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