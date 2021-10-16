Taxista é assassinado a facadas dentro do carro em Jerônimo Monteiro

Um taxista foi morto a facadas dentro do veículo de trabalho na localidade de Lusitânea, zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. A vítima é Anoel Costa, de 74 anos. O corpo foi localizado na manhã deste sábado (16). Uma mulher, segundo informações de testemunhas à Polícia Militar, é suspeita de ter cometido o crime e fugido.
De acordo com as primeiras informações da PM, eles foram acionados para verificar um assassinato. No local, os militares identificaram que a vítima estava morta dentro de um táxi, modelo Cronus, de cor branca. Segundo informações, uma mulher seria a suspeita do crime.
Uma testemunha informou aos militares que uma mulher saiu pouco antes da chegada dos policiais. A polícia informou ainda que localizou dentro do automóvel uma faca que possivelmente seria a utilizada no crime. O corpo foi isolado até a chegada da perícia. O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Até o momento, segundo a PM, a suspeita não foi localizada. A delegacia regional de Alegre informou que tomou ciência do caso e iniciou a investigação do fato.