Assassinato de crianças no Norte do ES pode ter relação com tráfico, diz polícia

Casa em que irmãos foram assassinados em Conceição da Barra Crédito: Caio Dias

De acordo com a Polícia Civil, a linha inicial de investigação indica conflitos motivados por tráfico de drogas. No local do crime, a Polícia Militar recebeu informações de que os assassinatos poderiam ter relação com o tráfico, visto que o companheiro da mãe dos irmãos já teve envolvimento com a venda de entorpecentes.

ADOLESCENTES APONTADOS COMO AUTORES DO CRIME

Na noite deste sábado (16), a Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na apreensão de quatro adolescentes apontados como autores das mortes das duas crianças. Os detidos têm 15, 16, 17 e 17 anos e foram localizados nas proximidades do local do crime. Segundo as investigações, mais um homem, de 18 anos, está envolvido no crime e segue foragido.

As diligências tiveram início logo após o crime, e reuniu policiais civis da Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, bem como policiais militares do 13º Batalhão.

Os primeiros a serem localizados foram os menores de 15 e 17 anos. Os outros dois, de 16 anos e o outro, também de 17 anos, foram localizados em diligências posteriores .

O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que vitimou as duas crianças foi motivado pela disputa entre traficantes. Segundo o depoimento do adolescente, os quatro suspeitos foram até a residência com o objetivo de executar o padrasto, mas acabaram vitimando as duas crianças.

Segundo o depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombada a porta e entraram atirando, enquanto os outros dois ficaram do lado de fora da casa.

Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, e serão apresentados ao Ministério Público.

As investigações seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, com o objetivo de localizar o quarto envolvido no ataque, bem como responsabilizar outros envolvidos e confirmar a versão dada pelos detidos.

O CRIME

Os irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, Kamile Santos Oliveira, de 8 anos, foram mortos por dois criminosos que arrombaram a porta da casa, invadiram e atiraram contra as crianças que dormiam na sala. Os bandidos fugiram em seguida, segundo depoimento da mãe das crianças aos militares.