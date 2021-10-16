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Tragédia no Norte

Assassinato de crianças no Norte do ES pode ter relação com tráfico, diz polícia

Quatro adolescentes foram detidos pelo crime; irmãos de 10 e 8 anos foram mortos a tiros na madrugada deste sábado (16) em Braço do Rio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2021 às 13:00

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 13:00

Casa em que irmãos foram assassinados em Conceição da Barra
Casa em que irmãos foram assassinados em Conceição da Barra Crédito: Caio Dias
Polícia Civil apura se a morte dos irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, Kamile Santos Oliveira, de 8 anos, tem alguma relação com o tráfico de drogas em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. As crianças foram mortas a tiros na madrugada deste sábado (16) por dois homens armados que invadiram a casa da família, na localidade de Braço do Rio. 
De acordo com a Polícia Civil, a linha inicial de investigação indica conflitos motivados por tráfico de drogas. No local do crime, a Polícia Militar recebeu informações de que os assassinatos poderiam ter relação com o tráfico, visto que o companheiro da mãe dos irmãos já teve envolvimento com a venda de entorpecentes.

ADOLESCENTES APONTADOS COMO AUTORES DO CRIME

Na noite deste sábado (16), a Secretária de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na apreensão de quatro adolescentes apontados como autores das mortes das duas crianças. Os detidos têm 15, 16, 17 e 17 anos e foram localizados nas proximidades do local do crime. Segundo as investigações, mais um homem, de 18 anos, está envolvido no crime e segue foragido.
As diligências tiveram início logo após o crime, e reuniu policiais civis da Delegacia Regional de São Mateus e da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, bem como policiais militares do 13º Batalhão.
Os primeiros a serem localizados foram os menores de 15 e 17 anos. Os outros dois, de 16 anos e o outro, também de 17 anos, foram localizados em diligências posteriores .
O adolescente de 16 anos confirmou a participação no crime, afirmando que estava atuando no tráfico e que o ataque que vitimou as duas crianças foi motivado pela disputa entre traficantes. Segundo o depoimento do adolescente, os quatro suspeitos foram até a residência com o objetivo de executar o padrasto, mas acabaram vitimando as duas crianças.
Segundo o depoimento, o adolescente de 15 anos e o maior, de 18, arrombada a porta e entraram atirando, enquanto os outros dois ficaram do lado de fora da casa.
Os menores foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, autuados por ato infracional análogo ao crime de homicídio, e serão apresentados ao Ministério Público.
As investigações seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, com o objetivo de localizar o quarto envolvido no ataque, bem como responsabilizar outros envolvidos e confirmar a versão dada pelos detidos.

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O CRIME

Os irmãos Keyrison Santos Oliveira, de 10 anos, Kamile Santos Oliveira, de 8 anos, foram mortos por dois criminosos que arrombaram a porta da casa, invadiram e atiraram contra as crianças que dormiam na sala. Os bandidos fugiram em seguida, segundo depoimento da mãe das crianças aos militares.
A mãe das crianças e o marido, que não é o pai dos irmãos, dormiam no quarto da casa, quando o crime aconteceu. Os irmãos chegaram a ser socorridos até o pronto-socorro local, mas não resistiram.

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