Três suspeitos de roubo no ES morrem em confronto com a polícia da Bahia

Após roubar loja no ES, homens são mortos pela polícia na Bahia Crédito: Polícia Militar Bahia

Três homens suspeitos de roubarem uma loja de celulares em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo , morreram na madrugada desta sexta-feira (15), durante confronto com a Polícia Militar da Bahia enquanto fugiam de carro pela BR 101, no trecho entre as cidades de Eunápolis e Itabela, no Estado vizinho.

Polícia Civil do Espírito Santo informou que o roubo ocorreu na noite de quinta-feira (14). Segundo o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, os suspeitos fugiram em um Volkswagen Up, de cor branca, com placa de Eunapólis, levando celulares roubados da loja.

As guarnições da Rondesp, grupo da PM da Bahia, receberam a denúncia de que o grupo poderia estar se dirigindo para o Estado. Já na madrugada de sexta-feira (15), policiais se deslocaram em rondas na BR 101, onde localizaram um veículo com características similares com o carro da denúncia.

Segundo a Polícia Militar da Bahia, durante a abordagem, os indivíduos que estavam a bordo do veículo desembarcaram atirando contra os policiais, iniciando uma troca de tiros. Após o confronto, os três homens foram encontrados baleados no interior do veículo junto com três armas de fogo.

Eles foram encaminhados ao Hospital Regional de Eunápolis, onde as mortes foram confirmadas pelo médico de plantão.

Com o grupo foi encontrado os seguintes materiais:

Revólver Taurus calibre.38 de numeração 1785978 com cinco munições deflagradas

1 Revólver Smith e Wesson calibre.38 numeração C77944 com cinco munições deflagradas

1 Espingarda CBC calibre .12 numeração 03840 com 3 munições intactas.

1 Veículo Volkswagen/Up de cor Branca

2 celulares xiaomi MI Note 8

2 celulares xiaomi Mi Note 10

2 Poco X 3 Pro

1 Celular Redmi Note 9s.

1 Celular Redmi 9A

1 Celular Nokia

1 Celular Positivo Twist 3 Pro

1 Fone Macaron P33

1 Capa pra iPhone

1 Caixa JBL Boombox X2

5 Celulares diversos de uso pessoal

Vários documentos pessoais

A Polícia Civil capixaba informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha. O delegado responsável pelas investigações recebeu informações sobre a ocorrência registrada nesta sexta-feira (15) na Bahia e aguarda o envio de documentos que comprovem a identidade dos suspeitos que morreram.