Adolescentes de 15 e 17 anos são apreendidos suspeitos de matar jovem em Colatina

Delegacia de Polícia Civil de Colatina Crédito: Célio Ferreira

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na tarde de sexta-feira (13) suspeitos de envolvimento em um ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. As investigações começaram logo após o encontro do corpo de um jovem, ainda não identificado, em um imóvel abandonado no bairro São Pedro, momentos antes da apreensão.

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo informou que a vítima foi encontrada com as mãos amarradas por fios e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e golpes de arma branca. De acordo com as apurações, o jovem teria sido agredido inicialmente nas proximidades de um bar no mesmo bairro e, em seguida, levado sob violência até o imóvel onde foi executado. Durante o trajeto, a vítima ainda tentou fugir, mas acabou sendo perseguida e morta dentro do local abandonado.