Suspeito de envolvimento em latrocínios na Bahia é preso no Sul do ES

Um homem de 28 anos foi preso neste sábado (18), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, suspeito de envolvimento em latrocínios cometidos no município de Santa Cruz de Cabrália, no Sul da Bahia. O homem era monitorado pela Polícia Civil baiana. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido.
O indivíduo estava se mudando para Anchieta. A Polícia Civil da Bahia começou a monitorar o caminhão de mudança e solicitou apoio da Polícia Civil capixaba.
“O suspeito foi abordado na residência, tentou fugir pelos fundos, mas foi contido”, relatou o delegado da PCES, Luís Carlos Pascoal.
O detido foi entregue às autoridades baianas, que ficaram responsáveis pela custódia e transporte dele até a Bahia. Na mesma ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e entorpecentes que estavam em uma bolsa, atrás do banco do motorista do caminhão.
OUTRA AÇÃO
Ainda na manhã deste sábado (18), a equipe da Delegacia de Anchieta realizou diligências relacionadas a uma investigação local, sobre furto de gado. Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.
Na localidade de Emboacica, zona rural de Anchieta, a equipe apreendeu carne de jacaré sem comprovação de procedência em uma residência. “O morador não estava no local, mas ele já foi identificado e vai responder por crime ambiental”, disse Paschoal.
Na casa do pai deste indivíduo, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 22. O morador, de 52 anos, foi autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder em liberdade.