Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De mudança

Suspeito de envolvimento em latrocínios na Bahia é preso no Sul do ES

O homem era monitorado pela Polícia Civil da Bahia e estava de mudança para Anchieta, no Sul do Espírito Santo; ele tentou fugir, mas foi contido
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 set 2021 às 17:38

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 17:38

Suspeito de envolvimento em latrocínios na Bahia é preso se mudando para o ES Crédito: Polícia Civil 
Um homem de 28 anos foi preso neste sábado (18), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, suspeito de envolvimento em latrocínios cometidos no município de Santa Cruz de Cabrália, no Sul da Bahia. O homem era monitorado pela Polícia Civil baiana. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido. 
O indivíduo estava se mudando para Anchieta. A Polícia Civil da Bahia começou a monitorar o caminhão de mudança e solicitou  apoio da Polícia Civil capixaba.
 “O suspeito foi abordado na residência, tentou fugir pelos fundos, mas foi contido”, relatou o delegado da PCES, Luís Carlos Pascoal.
O detido foi entregue às autoridades baianas, que ficaram responsáveis pela custódia e transporte dele até a Bahia. Na mesma ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e entorpecentes que estavam em uma bolsa, atrás do banco do motorista do caminhão.

Veja Também

Vendedora é assaltada duas vezes no mesmo dia em Vitória

Corpos de mãe e filha assassinadas em Marataízes são sepultados

Pânico e confusão na Praia do Canto após assalto a casal de namorados

OUTRA AÇÃO

Ainda na manhã deste sábado (18), a equipe da Delegacia de Anchieta realizou diligências relacionadas a uma investigação local, sobre furto de gado. Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.
Na localidade de Emboacica, zona rural de Anchieta, a equipe apreendeu carne de jacaré sem comprovação de procedência em uma residência. “O morador não estava no local, mas ele já foi identificado e vai responder por crime ambiental”, disse Paschoal.
Na casa do pai deste indivíduo, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 22. O morador, de 52 anos, foi autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder em liberdade.
Carne de Jacaré apreendida em Anchieta Crédito: Polícia Civil 

Veja Também

Roubada em MG, guitarra de R$ 40 mil é recuperada em Anchieta, no ES

Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101 em Anchieta

Guarda de Anchieta é preso suspeito de envolvimento em roubos de veículos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados