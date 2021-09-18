Suspeito de envolvimento em latrocínios na Bahia é preso no Sul do ES

Suspeito de envolvimento em latrocínios na Bahia é preso se mudando para o ES Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso neste sábado (18), em Anchieta , no Sul do Espírito Santo , suspeito de envolvimento em latrocínios cometidos no município de Santa Cruz de Cabrália, no Sul da Bahia . O homem era monitorado pela Polícia Civil baiana. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido.

O indivíduo estava se mudando para Anchieta. A Polícia Civil da Bahia começou a monitorar o caminhão de mudança e solicitou apoio da Polícia Civil capixaba.

“O suspeito foi abordado na residência, tentou fugir pelos fundos, mas foi contido”, relatou o delegado da PCES, Luís Carlos Pascoal.

O detido foi entregue às autoridades baianas, que ficaram responsáveis pela custódia e transporte dele até a Bahia. Na mesma ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e entorpecentes que estavam em uma bolsa, atrás do banco do motorista do caminhão.

OUTRA AÇÃO

Ainda na manhã deste sábado (18), a equipe da Delegacia de Anchieta realizou diligências relacionadas a uma investigação local, sobre furto de gado. Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão.

Na localidade de Emboacica, zona rural de Anchieta, a equipe apreendeu carne de jacaré sem comprovação de procedência em uma residência. “O morador não estava no local, mas ele já foi identificado e vai responder por crime ambiental”, disse Paschoal.

Na casa do pai deste indivíduo, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 22. O morador, de 52 anos, foi autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo, pagou fiança e vai responder em liberdade.