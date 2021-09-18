Pânico e confusão na Praia do Canto após assalto a casal de namorados

Militares conseguiram deter um dos suspeitos Crédito: Fernando Madeira

Um casal de namorados viveu momentos de pânico durante assalto na madrugada deste sábado (18) na Praia do Canto, em Vitória . O rapaz de 18 anos contou à polícia que os dois foram abordados por cinco bandidos que estavam armados com faca e que três deles ainda tentaram abusar sexualmente da namorada dele, uma jovem de 22 anos.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o casal contou que havia saído de um bar na região do Triângulo das Bermudas e, quando já estava um pouco mais afastado, os criminosos anunciaram o assalto, pegando dinheiro e celulares das vítimas.

"Um dos assaltantes colocou a faca na minha barriga e eu já fui entregando os meus pertences. Foi quando três deles me disseram que era para eu ir embora e começaram a levar a minha namorada para um canto e a passar a mão nela, falando que iriam cuidar dela. Fiquei desesperado" Jovem vítima de assalto -

A BUSCA PELOS BANDIDOS

O casal começou gritar e os bandidos fugiram a pé. As vítimas procuraram por policiais que faziam o patrulhamento na região e os militares fizeram buscas, sem sucesso. Enquanto a procura era feita pela polícia, o casal reconheceu um dos assaltantes atravessando uma rua. “Ao retornar para falar com o casal, uma das vítimas reconheceu um dos assaltantes, que estava atravessando a rua próximo a nós. Ele ainda estava com o dinheiro e celulares roubados”, comentou o tenente Will, que atendeu a ocorrência.

SUSPEITO TENTOU PEGAR ARMA DE TENENTE

Ao receber voz de prisão, o suspeito entrou em luta corporal e ainda tentou pegar a arma do tenente, mas não conseguiu, sendo contido, algemado e levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo o tenente, o detido tem 11 passagens pela polícia por crimes, entre eles, furtos e roubos.