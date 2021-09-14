Policial atira em criminosos e impede assalto a motorista de aplicativo na Serra

Conforme apurou a reportagem da TV Gazeta no local do crime, o motorista estava terminando uma corrida no bairro quando foi abordado por quatro homens armados, que saíram de um carro e anunciaram o assalto, tomando o veículo. Neste momento, um policial civil que mora na rua saiu de casa e deu voz de prisão aos criminosos.

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O motorista contou que, a partir daí, os assaltantes atiraram contra o policial, que revidou. O criminoso que assumiu a direção do carro foi atingido na boca e bateu com o carro no muro de uma casa. Os quatro assaltantes conseguiram fugir a pé. Não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado. O motorista e o policial não ficaram feridos. No local, foi possível ver várias marcas de tiros tanto no carro utilizado pelos criminosos quanto no veículo do motorista de aplicativo.