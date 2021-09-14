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Cidade Continental

Policial atira em criminosos e impede assalto a motorista de aplicativo na Serra

Quatro homens armados foram surpreendidos pelo policial civil e atiraram contra ele, que revidou. Um dos assaltantes foi baleado e socorrido pelo Samu

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:36

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 set 2021 às 09:36
Assalto, tiros e ferido em bairro da Serra
Assalto, tiros e ferido em bairro da Serra: criminosos tentaram roubar carro de motorista de aplicativo Crédito: Rodrigo Gomes
Criminosos que tentaram assaltar um motorista de aplicativo foram surpreendidos por um policial civil no bairro Cidade Continental, na Serra, na manhã desta terça-feira (14). Um dos assaltantes foi baleado na boca e socorrido pelo Samu, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Os outros três assaltantes conseguiram fugir (veja o vídeo abaixo).
Conforme apurou a reportagem da TV Gazeta no local do crime, o motorista estava terminando uma corrida no bairro quando foi abordado por quatro homens armados, que saíram de um carro e anunciaram o assalto, tomando o veículo. Neste momento, um policial civil que mora na rua saiu de casa e deu voz de prisão aos criminosos.
O motorista contou que, a partir daí, os assaltantes atiraram contra o policial, que revidou. O criminoso que assumiu a direção do carro foi atingido na boca e bateu com o carro no muro de uma casa. Os quatro assaltantes conseguiram fugir a pé. Não há informações sobre o estado de saúde do homem baleado. O motorista e o policial não ficaram feridos. No local, foi possível ver várias marcas de tiros tanto no carro utilizado pelos criminosos quanto no veículo do motorista de aplicativo.
A Polícia Militar informou que agentes que faziam patrulhamento no bairro ouviram os disparos e foram até o local do crime. Lá, eles viram três assaltantes em fuga e um baleado, que foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. O veículo utilizado pelos criminosos, segundo a corporação, tinha restrição de furto e roubo.
Carro ficou com marcas de tiros na Serra
Carro onde assaltantes estavam ficou com marcas de tiros na Serra Crédito: Rodrigo Gomes

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