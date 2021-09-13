Justiça mantém prisão de marido que arrancou dedo da esposa no ES

Mulher tem parte do dedo amputado por mordia de companheiro Crédito: Samuel Braz/ TV Gazeta Sul

Em decisão expedida na tarde desta segunda-feira (13), o juiz da vara única de Rio Novo do Sul, Ralfh Rocha de Souza, informou que o homem não passou por audiência de custódia, frisando que "a unidade onde o autuado encontra-se custodiado situa-se a quilômetros de distância" da comarca e homologando a prisão em flagrante e a fiança fixada em R$ 1 mil. O prazo para o recolhimento da fiança é de até 72h a partir da decisão.

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) foi procurada pela reportagem e informou que o homem de 48 anos segue preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

RELEMBRE O CRIME

Uma mulher de 45 anos teve parte de um dos dedos da mão arrancada por uma mordida do marido na noite do último domingo. Ela também foi agredida com socos nos ombros, no rosto e na cabeça e teve um dente quebrado.

Em entrevista ao repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul, a mulher contou que a briga do casal começou após ela questionar o marido por ciúmes. “Ele começou a dar em cima de uma mulher. Não gostei, discutimos e ele começou a me agredir. Me deu um tapa no rosto, machucou minha cabeça. A agressão foi dentro do carro, na frente do filho de 4 anos, que tentou tirar ele de cima de mim. Pedi para ele parar, que estava na frente do menino. Achei que ia morrer”, contou.