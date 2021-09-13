Marido arranca pedaço de dedo da esposa com mordida no ES

Mulher tem parte do dedo arrancado por mordida de companheiro Crédito: Samuel Braz

Uma mulher de 45 anos teve parte de um dos dedos da mão arrancada por uma mordida do marido na noite de domingo (12), ao voltar de um passeio em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo . Ela também foi agredida com socos nos ombros, no rosto e na cabeça e teve um dente quebrado. O agressor, de 48 anos, foi preso na Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim , após funcionários da unidade que atenderam a mulher denunciarem o caso à polícia.

TV Gazeta Sul, a vítima contou que a briga do casal começou após a esposa questionar o marido, por ciúmes. O crime aconteceu, segundo registro da Polícia Militar , quando o casal retornava de um dia de passeio em Rio Novo do Sul. Em entrevista ao repórter Vinícius Rangel, da, a vítima contou que a briga do casal começou após a esposa questionar o marido, por ciúmes.

“Ele começou a dar em cima de uma mulher. Não gostei, discutimos e começou a me agredir. Me deu um tapa no rosto, machucou minha cabeça. A agressão foi dentro do carro, na frente do filho de 4 anos, que tentou tirar ele de cima de mim. Pedi para ele parar, que estava na frente do menino. Achei que ia morrer”, contou.

Na mordida, a mulher teve metade da falange do dedo mínimo esquerdo arrancado. Ela pediu para que o marido a levasse em um pronto-socorro e ele acabou detido no estacionamento da UPA do Marbrasa e levado para a delegacia.

A vítima contou que já foi agredida outras vezes pelo marido. Ela foi orientada a prestar queixa contra ele, mas acredita que o companheiro se arrependeu do crime. “É muito triste. Não sei o que vai acontecer agora. Ele estava arrependido”, contou.