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Preso em Cachoeiro

Marido arranca pedaço de dedo da esposa com mordida no ES

Além da mordida, a mulher foi agredida com socos e chutes na noite de domingo (12). As agressões aconteceram na frente do filho do casal, de 4 anos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 set 2021 às 11:49

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 11:49

Mulher tem parte do dedo amputado por mordia de companheiro
Mulher tem parte do dedo arrancado por mordida de companheiro Crédito: Samuel Braz
Uma mulher de 45 anos teve parte de um dos dedos da mão arrancada por uma mordida do marido na noite de domingo (12), ao voltar de um passeio em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Ela também foi agredida com socos nos ombros, no rosto e na cabeça e  teve um dente quebrado. O agressor, de 48 anos, foi preso na Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, após funcionários da unidade que atenderam a mulher denunciarem o caso à polícia.
O crime aconteceu, segundo registro da Polícia Militar, quando o casal retornava de um dia de passeio em Rio Novo do Sul. Em entrevista ao repórter Vinícius Rangel, da TV Gazeta Sul, a vítima contou que a briga do casal começou após a esposa questionar o marido, por ciúmes.
“Ele começou a dar em cima de uma mulher. Não gostei, discutimos e começou a me agredir. Me deu um tapa no rosto, machucou minha cabeça. A agressão foi dentro do carro, na frente do filho de 4 anos, que tentou tirar ele de cima de mim. Pedi para ele parar, que estava na frente do menino. Achei que ia morrer”, contou.
Na mordida, a mulher teve metade da falange do dedo mínimo esquerdo arrancado. Ela pediu para que o marido a levasse em um pronto-socorro e ele acabou detido no estacionamento da UPA do Marbrasa e levado para a delegacia.
A vítima contou que já foi agredida outras vezes pelo marido. Ela foi orientada a prestar queixa contra ele, mas acredita que o companheiro se arrependeu do crime. “É muito triste. Não sei o que vai acontecer agora. Ele estava arrependido”, contou.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal. Como ele não pagou fiança arbitrada pelo delegado de plantão, foi encaminhado ao Centro Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O valor da fiança não foi informado.

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