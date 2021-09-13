Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais um caso

Corpo é encontrado com marcas de tiros em canavial de Linhares

O homem morto estava com duas perfurações e foi visto por um morador que passava pelo local e chamou a Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2021 às 07:09

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 07:09

Corpo estava em um canavial de Linhares
Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em canavial de Linhares Crédito: Luiz Zardini
O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde deste domingo (12) em um canavial de uma usina de álcool em LinharesNorte do Espírito Santo. O cadáver foi visto por um morador que passava pelo local e chamou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, constataram que a vítima já estava sem vida.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo estava com duas perfurações, uma no tórax e outra na cabeça. O homem estava vestindo uma bermuda escura e uma blusa clara. Na perna esquerda havia um pedaço de pano amarrado. Com ele também foi encontrado um cachimbo artesanal.
Pelo estado de decomposição do corpo, a suspeita da Polícia Civil é de que o crime tenha acontecido no sábado (11). Até o momento, não se sabe o que provocou o crime e ninguém foi preso.
Só neste mês de setembro, o município de Linhares já registra quatro homicídios, sendo que em todo ano de 2021 foram 58 assassinatos.

OUTROS CASOS

Entre agosto e o início de setembro, outros dois corpos foram encontrados abandonados em Linhares. No dia 4 de setembro, o corpo de uma mulher foi achado com sinais de violência às margens de uma estrada, já no dia 21 de agosto, um cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado também em um canavial. A Polícia Civil afirmou que investiga os casos.
*Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Homem é preso suspeito de estuprar filha da namorada em Linhares

Homem é morto em confronto com a PM em Linhares

Polícia divulga fotos de suspeitos do assassinato de homem em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados