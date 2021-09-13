Corpo é encontrado com marcas de tiros em canavial de Linhares

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde deste domingo (12) em um canavial de uma usina de álcool em Linhares, Norte do Espírito Santo. O cadáver foi visto por um morador que passava pelo local e chamou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram, constataram que a vítima já estava sem vida.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo estava com duas perfurações, uma no tórax e outra na cabeça. O homem estava vestindo uma bermuda escura e uma blusa clara. Na perna esquerda havia um pedaço de pano amarrado. Com ele também foi encontrado um cachimbo artesanal.
Pelo estado de decomposição do corpo, a suspeita da Polícia Civil é de que o crime tenha acontecido no sábado (11). Até o momento, não se sabe o que provocou o crime e ninguém foi preso.
Só neste mês de setembro, o município de Linhares já registra quatro homicídios, sendo que em todo ano de 2021 foram 58 assassinatos.
OUTROS CASOS
Entre agosto e o início de setembro, outros dois corpos foram encontrados abandonados em Linhares. No dia 4 de setembro, o corpo de uma mulher foi achado com sinais de violência às margens de uma estrada, já no dia 21 de agosto, um cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado também em um canavial. A Polícia Civil afirmou que investiga os casos.
*Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte