Corpo é encontrado com marcas de tiros em canavial de Linhares

Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros em canavial de Linhares Crédito: Luiz Zardini

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde deste domingo (12) em um canavial de uma usina de álcool em Linhares Norte do Espírito Santo . O cadáver foi visto por um morador que passava pelo local e chamou a Polícia Militar . Quando os policiais chegaram, constataram que a vítima já estava sem vida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo estava com duas perfurações, uma no tórax e outra na cabeça. O homem estava vestindo uma bermuda escura e uma blusa clara. Na perna esquerda havia um pedaço de pano amarrado. Com ele também foi encontrado um cachimbo artesanal.

Pelo estado de decomposição do corpo, a suspeita da Polícia Civil é de que o crime tenha acontecido no sábado (11). Até o momento, não se sabe o que provocou o crime e ninguém foi preso.

Só neste mês de setembro, o município de Linhares já registra quatro homicídios, sendo que em todo ano de 2021 foram 58 assassinatos.

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