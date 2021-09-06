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Perto de estrada

Mulher é encontrada morta com sinais de violência em Linhares

O  corpo dela foi localizado perto da estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga. A perícia da Polícia Civil foi acionada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 set 2021 às 11:16

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 11:16

16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte 
Uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência no corpo na manhã de sábado (4), no interior de LinharesNorte do Espírito Santo. A identidade dela não foi divulgada pela polícia.
De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi localizado próximo à estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga. A corporação confirmou que a mulher tinha sinais de violência no corpo e afirmou que acionou a perícia da Polícia Civil
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e foi informada que, aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, a assessoria de imprensa da corporação só tem acesso às ocorrências do plantão vigente das delegacias. 

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