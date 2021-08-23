Corpo de mulher é encontrado em canavial de Linhares

Local onde corpo de mulher foi encontrado em Linhares Crédito: Leitor /Montagem A Gazeta

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde deste sábado (21) em um canavial de Córrego do Arroz, Linhares Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o cadáver estava em avançado estado de decomposição e foi localizado por uma pessoa que procurava uma novilha perdida na região.

Os militares foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver no interior do município. Ao chegarem ao local, constataram o corpo em avançado estado de decomposição em meio ao canavial.

A perícia foi chamada e confirmou que o corpo se tratava de uma pessoa do sexo feminino. A identidade dela não foi informada.