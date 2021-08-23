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Em decomposição

Corpo de mulher é encontrado em canavial de Linhares

Segundo informações da PM, o corpo foi localizado por uma pessoa que estava procurando uma novilha; Polícia Civil registrou o caso como encontro de cadáver

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 11:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2021 às 11:45
Ossada de mulher é encontrada em canavial de Linhares
Local onde corpo de mulher foi encontrado em Linhares Crédito: Leitor /Montagem A Gazeta
O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde deste sábado (21) em um canavial de Córrego do Arroz, LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava em avançado estado de decomposição e foi localizado por uma pessoa que procurava uma novilha perdida na região.
Os militares foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver no interior do município. Ao chegarem ao local, constataram o corpo em avançado estado de decomposição em meio ao canavial.
A perícia foi chamada e confirmou que o corpo se tratava de uma pessoa do sexo feminino. A identidade dela não foi informada. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", afirma o texto. 

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