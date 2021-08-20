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Ativista assassinado em bar

Caso Jonas Soprani: Justiça manda soltar vereador e assessor em Linhares

Além de Waldeir de Freiras Lopes (PTB), o assessor do político Josenilton Alves dos Santos também teve a liberdade concedida. Decisão foi deferida nesta sexta-feira (20)

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:32

Gabriela Fardin

Gabriela Fardin

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:32
Entenda por que vereador é suspeito de mandar matar ativista em Linhares
Entenda por que vereador é suspeito de mandar matar ativista em Linhares Crédito: Paula Brazão / Montagem A Gazeta
A Justiça mandou soltar o vereador Waldeir de Freitas Lopes (PTB), que havia sido preso no dia 29 de julho deste ano suspeito de mandar matar o ativista político Jonas Soprani, de 48 anos. O crime ocorreu no dia 23 de junho, em um bar de Linhares. A decisão também determina a soltura do assessor dele, Josenilton Alves dos Santos, investigado por intermediar o contato entre o mandante os assassinos, preso há uma semana no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.
O juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, André Bijos Dadalto, revogou o pedido de prorrogação da prisão temporária do vereador e do assessor, autorizando a saída dos dois da prisão antes do prazo de 30 dias. O processo corre em sigilo, mas A Gazeta teve acesso à decisão, proferida nesta sexta-feira (20).

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Procurada pela reportagem, a defesa de Waldeir informou que acredita que o vereador, que está preso em Viana, deixará o presídio ainda nesta sexta-feira (20) e garantiu que o vereador participará da sessão na Câmara de Linhares na próxima segunda-feira (23). “Vai entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida, porque a defesa dele acredita e ele também tem conhecimento que não deve responder pelo crime, porque ele não mandou matar ninguém", afirma o advogado Leandro Freitas de Souza. 
Na manhã desta sexta-feira, Cosme Damasceno, apontado como o motorista que conduziu os executores até o local do crime, também teve a liberdade concedida pela Justiça. A prisão dele venceu e não foi prorrogada. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele continua no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. Ainda segundo a Sejus, vereador Waldeir de Freitas e o assessor Josenilton Alves já deixaram o presídio.

Correção

21/08/2021 - 12:30
Após reportagem publicada, a Sejus enviou nota, informando que o vereador Waldeir de Freitas e o assessor Josenilton Alves já deixaram o presídio. O texto foi atualizado. O nome do vereador Waldeir de Freitas Lopes (PTB), que estava escrito errado, também foi corrigido.

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