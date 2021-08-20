Caso Jonas Soprani: Justiça manda soltar vereador e assessor em Linhares

Entenda por que vereador é suspeito de mandar matar ativista em Linhares Crédito: Paula Brazão / Montagem A Gazeta

O juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, André Bijos Dadalto, revogou o pedido de prorrogação da prisão temporária do vereador e do assessor, autorizando a saída dos dois da prisão antes do prazo de 30 dias. O processo corre em sigilo, mas A Gazeta teve acesso à decisão, proferida nesta sexta-feira (20).

Procurada pela reportagem, a defesa de Waldeir informou que acredita que o vereador, que está preso em Viana, deixará o presídio ainda nesta sexta-feira (20) e garantiu que o vereador participará da sessão na Câmara de Linhares na próxima segunda-feira (23). “Vai entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida, porque a defesa dele acredita e ele também tem conhecimento que não deve responder pelo crime, porque ele não mandou matar ninguém", afirma o advogado Leandro Freitas de Souza.

Na manhã desta sexta-feira, Cosme Damasceno, apontado como o motorista que conduziu os executores até o local do crime, também teve a liberdade concedida pela Justiça. A prisão dele venceu e não foi prorrogada. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele continua no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. Ainda segundo a Sejus, vereador Waldeir de Freitas e o assessor Josenilton Alves já deixaram o presídio.