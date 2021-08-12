Morte de ativista em Linhares: assessor de vereador é preso

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

A prisão do assessor ocorreu em uma operação policial realizada no bairro Shell. Josenilton, conhecido como Siri, estava com mandado de prisão temporária em aberto, que havia sido decretado pela Justiça por suspeita de envolvimento na morte de Jonas, em junho deste ano. Josenilton, segundo a Polícia Civil, teria intermediado o contato do vereador com os atiradores e foi preso em casa.

Segundo a Polícia Civil, Josenilton ajudou no contato entre o vereador e os atiradores Crédito: Divulgação

Ainda segundo o delegado Fabrício, o assessor já havia sido preso em 2017 por homicídio qualificado, e ficou dois anos e quatro meses no sistema penitenciário. Ele recebeu alvará de soltura em 2019.

OUTROS PRESOS

Até o momento, quatro pessoas já foram presas por suspeita de participação na morte de Jonas Soprani. Além de Josenilton e do vereador Waldeir de Freitas, também estão presos Cosme Damasceno, acusado de ser outro intermediário do crime, e José Natalino Santos, apontado como um dos atiradores. O segundo atirador seria Jhulian Harlei Alves de Souza, conhecido como Dudu. Ele morreu recentemente em uma troca de tiros com policiais militares.

RELEMBRE O CASO

Jonas Soprani era ativista político em Linhares Crédito: Reprodução/ Facebook Jonas Soprani