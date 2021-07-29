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Prisão em Belo Horizonte

Vereador de Linhares é preso suspeito de mandar matar ativista político

Waldeir de Freitas (PTB) é o terceiro preso nesse caso. Outros dois homens, irmãos gêmeos, foram presos apontados como executores de Jonas Soprani

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 14:22

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

29 jul 2021 às 14:22
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Vereador de Linhares é preso suspeito de ser o mandante de morte de candidato Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
O vereador de Linhares Waldeir de Freitas (PTB) foi preso nesta quinta-feira (29) em Belo Horizonte, Minas Gerais, por suspeita de ser o mandante do assassinato do candidato a vereador nas eleições 2020 Jonas da Silva Soprani, de 48 anos. A informação foi confirmada pelo delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.
Segundo o delegado, a prisão foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, e agentes da polícia do Espírito Santo estão viajando para buscar o vereador, que é a terceira pessoa presa por suspeita do crime. No último dia 20, dois suspeitos foram detidos em Vila Prudêncio, Cariacica — os irmãos gêmeos Cosme Damasceno e Damião Damasceno, que são apontados  como participantes da execução de Soprani. Além dos dois gêmeos, a polícia confirmou que está procurando um terceiro suspeito de participar do crime. Ele já foi identificado

PRISÃO EM HOTEL 

Segundo as polícias de Minas Gerais e Espírito Santo, o vereador estava hospedado em um hotel para participar de um curso em Belo Horizonte (MG), onde o mandado de prisão temporária foi cumprido. O trabalho ocorreu após troca de informações entre agentes dos dois Estados.  O delegado falou sobre a prisão do vereador. 
A Câmara Municipal de Linhares informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a prisão do vereador. "O  inquérito tramita em segredo de Justiça, o que impossibilita, no momento, a avaliação para adoção de qualquer eventual providência. A Câmara aguarda a conclusão das investigações e permanece à disposição das autoridades", disse em nota. 
A reportagem tenta contato com a defesa do vereador Waldeir de Freitas. Assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.

POST DE LUTO

Poucas horas depois do crime, o parlamentar chegou a postar nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte da vítima e pedindo justiça no caso. “Perdemos um amigo, mas seu legado estará cada dia mais vivo! Desejo que o Senhor nosso Deus te receba e conforte os corações de cada familiar e amigo. Luto por nosso amigo. Que a justiça seja feita”, escreveu o vereador em sua página nas redes sociais, na ocasião. Waldeir ainda postou um versículo bíblico para lamentar a morte de Jonas.
Suspeito de matar ativista, vereador fez postagem lamentando morte da vítima
Suspeito de matar ativista, vereador fez postagem lamentando morte da vítima Crédito: Reprodução / Redes Sociais

SOPRANI FOI ASSASSINADO EM BAR

Jonas da Silva Soprani foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Ele era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos onde dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.
Jonas Soprani
Jonas Soprani foi morto em um bar Crédito: Reprodução Redes sociais
Após ser atingido com os disparos, ele chegou a falar com os militares e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi sepultado na comunidade de Córrego do Farias, no interior de Linhares.

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