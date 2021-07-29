Vereador de Linhares é preso suspeito de mandar matar ativista político

Vereador de Linhares é preso suspeito de ser o mandante de morte de candidato Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

PRISÃO EM HOTEL

Segundo as polícias de Minas Gerais e Espírito Santo, o vereador estava hospedado em um hotel para participar de um curso em Belo Horizonte (MG), onde o mandado de prisão temporária foi cumprido. O trabalho ocorreu após troca de informações entre agentes dos dois Estados. O delegado falou sobre a prisão do vereador.

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A Câmara Municipal de Linhares informou que ainda não foi notificada oficialmente sobre a prisão do vereador. "O inquérito tramita em segredo de Justiça, o que impossibilita, no momento, a avaliação para adoção de qualquer eventual providência. A Câmara aguarda a conclusão das investigações e permanece à disposição das autoridades", disse em nota.

A reportagem tenta contato com a defesa do vereador Waldeir de Freitas. Assim que houver posicionamento, este texto será atualizado.

POST DE LUTO

Poucas horas depois do crime, o parlamentar chegou a postar nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte da vítima e pedindo justiça no caso. “Perdemos um amigo, mas seu legado estará cada dia mais vivo! Desejo que o Senhor nosso Deus te receba e conforte os corações de cada familiar e amigo. Luto por nosso amigo. Que a justiça seja feita”, escreveu o vereador em sua página nas redes sociais, na ocasião. Waldeir ainda postou um versículo bíblico para lamentar a morte de Jonas.

Suspeito de matar ativista, vereador fez postagem lamentando morte da vítima Crédito: Reprodução / Redes Sociais

SOPRANI FOI ASSASSINADO EM BAR

Jonas da Silva Soprani foi assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Ele era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos onde dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.

Jonas Soprani foi morto em um bar Crédito: Reprodução Redes sociais