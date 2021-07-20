Morte de candidato a vereador no ES teve motivação política, diz delegado

Jonas Soprani foi executado em um bar de Linhares Crédito: Reprodução Redes sociais

"Hoje eu tenho 100% de certeza que o crime foi de viés político. O próximo passo é identificar o mandante" Tiago Cavalcante - Delegado

Soprani foi morto a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizont e. Ele era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos onde dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.

O crime teve muita repercussão na cidade do Norte do Estado. Na manhã desta terça-feira (20), dois suspeitos de participação no assassinato do candidato foram presos na Grande Vitória e chegaram à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A PRISÃO DOS SUSPEITOS

Os homens são irmãos gêmeos e foram detidos em Vila Prudêncio, Cariacica. Os suspeitos foram identificados como Cosme Damasceno e Damião Damasceno, de 45 anos. Com a identificação dos suspeitos e o pedido de prisão temporária deferido pela Justiça, os policiais civis de Linhares se deslocaram até Cariacica, onde tiveram apoio da Polícia Militar, para localizar os endereços dos suspeitos e efetuar as prisões.

Irmãos foram presos em Cariacica Crédito: Sesp/ Divulgação

Em uma das casas alvo dos mandados de busca e apreensão, foi encontrado um carro usado no crime. Segundo o delegado, não há dúvidas de que os dois suspeitos detidos nesta terça atuaram como executores do homicídio.

“O veículo [usado no crime] foi o ponto inicial, parou algumas ruas anteriores ao local onde Jonas estava, e dois indivíduos desceram. Conseguimos registrar através das câmeras locais um desenho da dinâmica do que ocorreu. Após o homicídio, eles voltaram para o veículo. Ainda que a placa não fosse o principal, o veículo tinha um amassado, características, e levantamos todos os veículos semelhantes na região. Descobrimos o veículo no nome de Damião, irmão de Cosme", explicou Cavalcante.

SUSPEITOS JÁ MORARAM EM LINHARES

Ainda de acordo com Lucindo, os dois suspeitos já moraram em Linhares e, atualmente, residem em Cariacica, circulando rotineiramente entre os dois municípios. "Temos a comprovação de que ambos estavam em Linhares no dia do crime, e pegaram a estrada logo após o homicídio. Um dos investigados já tem passagem por outro homicídio cometido também em Linhares”, explicou o delegado.

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O CASO

Soprani foi morto a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Populares relataram à polícia que dois homens armados e encapuzados teriam chegado no bar efetuando disparos contra Soprani.

Jonas Soprani foi alvejado em bar de Linhares Crédito: Caio Dias | TV Gazeta Norte