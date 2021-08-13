Morte de ativista em Linhares: veja quem é quem na trama de assassinato

Suspeitos de envolvimento no crime Crédito: A Gazeta

A Gazeta preparou um infográfico mostrando os suspeitos de envolvimento no crime, de acordo com a polícia, e relembrando os desdobramentos do caso. A investigação sobre a morte do ativista Jonas da Silva Soprani, de 46 anos, em Linhares Norte do Espírito Santo , tem, até o momento, quatro suspeitos presos, incluindo um vereador eleito nas eleições de 2020. A reportagem depreparou um infográfico mostrando os suspeitos de envolvimento no crime, de acordo com a polícia, e relembrando os desdobramentos do caso.

SUSPEITOS APONTADOS PELA POLÍCIA

Nomes e supostas participações, segundo a Polícia Civil Crédito: Arte A Gazeta

Waldeir de Freitas (PTB) : o vereador é apontado como o mandante do crime. Segundo o responsável pelas investigações do caso, delegado Tiago Cavalcante, o parlamentar teria encomendado a morte do ativista porque este teria documentos que poderiam prejudicá-lo.

: o vereador é apontado como o mandante do crime. Segundo o responsável pelas investigações do caso, delegado Tiago Cavalcante, o parlamentar teria encomendado a morte do ativista porque este teria documentos que poderiam prejudicá-lo. Josenilton : assessor parlamentar de Waldeir de Freitas, foi preso nesta quinta-feira (12) suspeito de intermediar o contato do vereador com os atiradores.

: assessor parlamentar de Waldeir de Freitas, foi preso nesta quinta-feira (12) suspeito de intermediar o contato do vereador com os atiradores. Cosme Damasceno : também é suspeito de ter intermediado o crime. As investigações mostram que ele procurou traficantes para atirarem em Jonas e ainda conduziu o veículo com os executores. Um traficante não realizou a empreitada, mas indicou quem faria.

: também é suspeito de ter intermediado o crime. As investigações mostram que ele procurou traficantes para atirarem em Jonas e ainda conduziu o veículo com os executores. Um traficante não realizou a empreitada, mas indicou quem faria. José Natalino (Baiano) : um dos atiradores.

: um dos atiradores. Jhulian Harlei Alves de Souza (Dudu) : um dos atiradores. Morreu em confronto com policiais militares no mês de julho, no bairro Shell.

: um dos atiradores. Morreu em confronto com policiais militares no mês de julho, no bairro Shell. Jonas da Silva Soprani: assassinado a tiros na noite do dia 23 de junho, em um bar do bairro Novo Horizonte. Era conhecido no município pela atuação na política. Em um perfil nas redes sociais, postava vídeos em que dizia fiscalizar o trabalho da prefeitura e da Câmara Municipal. Em 2020, foi candidato a vereador pelo PSB, teve 57 votos e não foi eleito.

Damião Damasceno, preso junto com o irmão gêmeo Cosme Damasceno, chegou a ficar preso, mas teve a liberdade provisória concedida. Na defesa do suspeito, o advogado Júnior Mendonça argumentou que seu cliente foi ouvido pela autoridade policial, e que ficou comprovado que ele não tem qualquer relação com o crime, pois estava em Cariacica no dia dos fatos.

"Primeiro encontramos os intermediários, depois os autores dos disparos que ceifaram a vida de Jonas e o mandante", afirmou o titular da 16ª Delegacia de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

HISTÓRICO DO CASO

23 junho : Jonas da Silva Soprani é assassinado em um bar do bairro Novo Horizonte.

: Jonas da Silva Soprani é assassinado em um bar do bairro Novo Horizonte. 20 de julho: Cosme Damasceno e Damião Damasceno são presos em Cariacica e transferidos para Linhares.

Cosme Damasceno e Damião Damasceno são presos em Cariacica e transferidos para Linhares. 29 de julho: vereador Waldeir de Freitas (PTB) é preso em Belo Horizonte. Estava na cidade para fazer um curso.

vereador Waldeir de Freitas (PTB) é preso em Belo Horizonte. Estava na cidade para fazer um curso. 30 de julho: vereador é transferido para Linhares.

vereador é transferido para Linhares. 3 de agosto: Dudu, um dos executores, morre em confronto com a PM.

Dudu, um dos executores, morre em confronto com a PM. 3 de agosto: Cosme Damasceno tem a liberdade provisória concedida.

Cosme Damasceno tem a liberdade provisória concedida. 12 de agosto: assessor parlamentar do vereador é preso em Linhares.

PRÓXIMOS PASSOS

Segundo Lucindo, outras diligências serão feitas na investigação e, até a próxima semana, o caso deve ser concluído deve ser encaminhado à Justiça.

"Estamos em fase final de investigação, ainda com algumas diligências que serão feitas no fim desta semana e na próxima. Acredito que, até a próxima, este crime esteja encaminhado para a Justiça, o Ministério Público. Mais alguns detalhes precisam ser preenchidos e algumas pessoas interrogadas", afirmou.

O QUE DIZ A CÂMARA DE LINHARES