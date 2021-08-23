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Frieza e correria

Vídeo mostra assassinato de motorista de aplicativo em Linhares

Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, estava em frente a um bar na madrugada desta segunda (23) quando foi morto. Assassino fugiu do local em um carro

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 10:57

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2021 às 10:57
Vídeo mostra assassinato de motorista de aplicativo em Linhares
Vídeo mostra assassinato de motorista de aplicativo em Linhares Crédito: Videomonitoramento
Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento do assassinato de um motorista de aplicativo na frente de um bar em LinharesNorte do Espírito Santo. Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (23).
No vídeo é possível ver que um homem de camisa listrada se aproxima tranquilamente, caminhando em direção à vítima. Ao chegar por trás de Vinicius, o indivíduo começa a atirar na direção da nuca dele e continua mesmo com o homem caído no chão. Há uma correria no local. 
Na continuação das imagens, um carro branco acompanha o assassino, trafegando lentamente pela rua. Após cometer o crime, o homem entra nesse veículo e foge do local. Veja a cena abaixo:

OUTRA PESSOA ATINGIDA

Uma outra vítima, não identificada, foi atingida por um disparo no braço direito e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A identidade e o estado de saúde dela não foram informados. A Polícia Militar afirmou que a segunda pessoa baleada e Vinicius não estavam juntos.
Vídeo mostra assassinato de motorista de aplicativo em Linhares
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos Crédito: Reprodução redes sociais
Buscas foram realizadas na região, mas, segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil afirmou que a corporação apura o fato.

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