Imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram o momento do assassinato de um motorista de aplicativo na frente de um bar em Linhares, Norte do Espírito Santo. Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (23).
No vídeo é possível ver que um homem de camisa listrada se aproxima tranquilamente, caminhando em direção à vítima. Ao chegar por trás de Vinicius, o indivíduo começa a atirar na direção da nuca dele e continua mesmo com o homem caído no chão. Há uma correria no local.
Na continuação das imagens, um carro branco acompanha o assassino, trafegando lentamente pela rua. Após cometer o crime, o homem entra nesse veículo e foge do local. Veja a cena abaixo:
OUTRA PESSOA ATINGIDA
Uma outra vítima, não identificada, foi atingida por um disparo no braço direito e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A identidade e o estado de saúde dela não foram informados. A Polícia Militar afirmou que a segunda pessoa baleada e Vinicius não estavam juntos.
Vídeo mostra assassinato de motorista de aplicativo em Linhares
Buscas foram realizadas na região, mas, segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil afirmou que a corporação apura o fato.