Motorista de aplicativo é morto com vários tiros em Linhares

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram a morte do motorista.

Uma outra vítima, não identificada, foi atingida por um disparo no braço direito e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A identidade e o estado de saúde dela não foram informados. A Polícia Militar afirmou que essa segunda pessoa baleada e Vinicius não estavam juntos.