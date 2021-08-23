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Na frente de bar

Motorista de aplicativo é morto com vários tiros em Linhares

Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, estava em frente a um bar na madrugada desta segunda (23) quando foi atingido; outra pessoa foi baleada no braço

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 ago 2021 às 09:39
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um motorista de aplicativo foi morto com vários tiros na madrugada desta segunda-feira (23), no bairro Interlagos, em LinharesNorte do Espírito Santo. Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, estava em frente a um bar. Outra pessoa foi atingida no braço e socorrida para um hospital do município. A polícia apura se o motorista estava trabalhando no momento do crime. 
Segundo informações da Polícia Militar, um indivíduo chegou atirando por trás de Vinicius, na região da nuca. Após cair no chão, a vítima ainda foi alvo de mais disparos.

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O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram a morte do motorista.

OUTRA PESSOA ATINGIDA

Uma outra vítima, não identificada, foi atingida por um disparo no braço direito e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A identidade e o estado de saúde dela não foram informados. A Polícia Militar afirmou que essa segunda pessoa baleada e Vinicius não estavam juntos.
Buscas foram realizadas na região, mas, segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado.
A reportagem demandou a Polícia Civil para saber das circunstâncias do homicídio. O texto será atualizado com a resposta.

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