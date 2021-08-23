Motorista de aplicativo é morto com vários tiros em Linhares

Um motorista de aplicativo foi morto com vários tiros na madrugada desta segunda-feira (23), no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, estava em frente a um bar. Outra pessoa foi atingida no braço e socorrida para um hospital do município. A polícia apura se o motorista estava trabalhando no momento do crime.
Segundo informações da Polícia Militar, um indivíduo chegou atirando por trás de Vinicius, na região da nuca. Após cair no chão, a vítima ainda foi alvo de mais disparos.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram a morte do motorista.
OUTRA PESSOA ATINGIDA
Uma outra vítima, não identificada, foi atingida por um disparo no braço direito e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). A identidade e o estado de saúde dela não foram informados. A Polícia Militar afirmou que essa segunda pessoa baleada e Vinicius não estavam juntos.
Buscas foram realizadas na região, mas, segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito foi encontrado.
A reportagem demandou a Polícia Civil para saber das circunstâncias do homicídio. O texto será atualizado com a resposta.