Pai é detido suspeito de prostituir a filha de 10 anos em Linhares

O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Um homem de 28 anos foi detido, na manhã desta quarta-feira (18), suspeito de prostituir a própria filha — uma criança de 10 anos — para sustentar o seu vício em drogas em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A Polícia Militar chegou ao suspeito após denúncia anônima. Na manhã desta quinta (19), a Polícia Civil informou que, após ser ouvido pelo delegado, ele foi liberado. Veja a nota no final da matéria.

De acordo com registro da Polícia Militar , o suspeito estava com a menina em um bar do município quando foi preso. O Conselho Tutelar do município foi acionado para o local, já que o caso envolve uma criança, e informou à polícia que havia recebido denúncia de que o homem estaria usando a filha para prostituição para conseguir dinheiro para comprar drogas.

Os nomes do bairro dos envolvidos e do bairro onde o homem foi detido não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

O suspeito foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

HOMEM FOI LIBERADO

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou, na manhã desta quinta-feira (19), que um homem de 28 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. Confira na íntegra:

"A Polícia Civil informa que um homem de 28 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. A criança foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e está sob a guarda do Conselho Tutelar do município.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e Idoso (DPCAI) de Linhares e, já que o caso envolve uma menor de idade, sob segredo de Justiça. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar."