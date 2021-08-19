Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para comprar drogas

Pai é detido suspeito de prostituir a filha de 10 anos em Linhares

Segundo registro da Polícia Militar, o homem de 28 anos estava com a criança quando foi detido em um bar do município. Ele foi levado para a delegacia e a filha encaminhada ao Conselho Tutelar

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 21:19

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

18 ago 2021 às 21:19
16ª Delegacia Regional de Linhares
O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 28 anos foi detido, na manhã desta quarta-feira (18), suspeito de prostituir a própria filha — uma criança de 10 anos — para sustentar o seu vício em drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar chegou ao suspeito após denúncia anônima. Na manhã desta quinta (19), a Polícia Civil informou que, após ser ouvido pelo delegado, ele foi liberado. Veja a nota no final da matéria.
De acordo com registro da Polícia Militar, o suspeito estava com a menina em um bar do município quando foi preso. O Conselho Tutelar do município foi acionado para o local, já que o caso envolve uma criança, e informou à polícia que havia recebido denúncia de que o homem estaria usando a filha para prostituição para conseguir dinheiro para comprar drogas.
Os nomes do bairro dos envolvidos e do bairro onde o homem foi detido não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O suspeito foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

HOMEM FOI LIBERADO

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou, na manhã desta quinta-feira (19), que um homem de 28 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. Confira na íntegra:
"A Polícia Civil informa que um homem de 28 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. A criança foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e está sob a guarda do Conselho Tutelar do município.
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente e Idoso (DPCAI) de Linhares e, já que o caso envolve uma menor de idade, sob segredo de Justiça. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar."

Atualização

19/08/2021 - 10:33
Na manhã desta quinta-feira (19), a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o pai foi ouvido e liberado, após a autoridade policial constatar que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O texto foi atualizado.  

Veja Também

Falso médico: PF investiga se funcionários de faculdades sabiam de fraude

Polícia Federal prende falso médico que atuava em São Mateus

Morre no ES advogado que pode ser outra vítima do falso óleo de abóbora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual crianca Linhares Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados