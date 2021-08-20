Linhares faz 221 anos com revista especial em A Gazeta

Todo o potencial de Linhares, que se destaca nos mais diversos segmentos, pode ser revisitado em uma publicação comemorativa dos 221 anos de fundação do povoado que deu origem ao município. Na revista que celebra o dia 22 de agosto, preparada pelo Estúdio Gazeta, há retratos do início da história da cidade até o momento de se tornar o que é hoje: um polo de desenvolvimento regional do Norte do Espírito Santo. Uma versão on-line da edição de aniversário também está disponível para o público.
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Revista Especial Linhares 221 anos - A Gazeta
História que traz orgulho de ser linharense - Município do Norte capixaba é força determinante para a economia de todo o Espírito Santo
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A zona urbana de Linhares é uma organização relevante para a economia do município e a atração de investimentos, mas é na área rural que consolida uma boa fatia de desenvolvimento. Tudo é agro: indústria, negócios, turismo. As características dessas atividades e a forma como contribuem para o crescimento da cidade mereceram destaque na publicação.
O empreendedorismo local também é forte, assim como é forte a vocação turística de Linhares e o viés econômico nela embutida. Conhecida como "Cidade das Águas", tem o maior litoral do Espírito Santo em extensão territorial, um complexo de lagoas e rotas de cachoeiras. Além, é claro, do imponente Rio Doce.
Para conhecer melhor o município, ainda é preciso percorrer as reservas florestais, com espécies nativas da flora e da fauna, e vivenciar a experiência do campo em visitas a propriedades produtoras, como as de cachaça e de cacau.
A revista traz um pouco de cada um desses elementos que fazem parte da riqueza de Linhares, assim como seu povo, que reconta em histórias a construção da cidade.