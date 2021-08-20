Linhares faz 221 anos com revista especial em A Gazeta

Linhares se fortalece como destino turístico no Espírito Santo Crédito: Vitor Nogueira/ Divulgação

Estúdio Gazeta, há retratos do início da história da cidade até o momento de se tornar o que é hoje: um polo de desenvolvimento regional do Norte do Espírito Santo. Uma versão on-line da edição de aniversário também está disponível para o público. Todo o potencial de Linhares , que se destaca nos mais diversos segmentos, pode ser revisitado em uma publicação comemorativa dos 221 anos de fundação do povoado que deu origem ao município. Na revista que celebra o dia 22 de agosto, preparada pelo, há retratos do início da história da cidade até o momento de se tornar o que é hoje: um polo de desenvolvimento regional do Norte do Espírito Santo. Uma versão on-line da edição de aniversário também está disponível para o público.

BAIXE AQUI A REVISTA ESPECIAL:

Arquivos & Anexos Revista Especial Linhares 221 anos - A Gazeta História que traz orgulho de ser linharense - Município do Norte capixaba é força determinante para a economia de todo o Espírito Santo Tamanho do arquivo: 4mb Baixar

A zona urbana de Linhares é uma organização relevante para a economia do município e a atração de investimentos, mas é na área rural que consolida uma boa fatia de desenvolvimento. Tudo é agro: indústria, negócios, turismo. As características dessas atividades e a forma como contribuem para o crescimento da cidade mereceram destaque na publicação.

O empreendedorismo local também é forte, assim como é forte a vocação turística de Linhares e o viés econômico nela embutida. Conhecida como "Cidade das Águas", tem o maior litoral do Espírito Santo em extensão territorial, um complexo de lagoas e rotas de cachoeiras. Além, é claro, do imponente Rio Doce.

Para conhecer melhor o município, ainda é preciso percorrer as reservas florestais, com espécies nativas da flora e da fauna, e vivenciar a experiência do campo em visitas a propriedades produtoras, como as de cachaça e de cacau.