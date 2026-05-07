Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Gastronomia

Torta de frango proteica: 3 receitas práticas para o lanche da tarde

Uma alternativa mais leve e nutritiva para quem busca manter uma alimentação saudável sem abrir mão de refeições saborosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 15:54

Torta de frango com massa de iogurte (Imagem: Cintia Ynoue | Shutterstock)
Torta de frango com massa de iogurte Crédito: Imagem: Cintia Ynoue | Shutterstock
A torta de frango saudável e proteica é uma excelente opção para o lanche da tarde, pois combina sabor, praticidade e nutrientes que ajudam a promover maior saciedade ao longo do dia. Rica em proteínas, ela contribui para a manutenção da massa muscular e ajuda a controlar a fome entre as refeições. Além disso, quando preparada com ingredientes equilibrados e nutritivos, a receita se torna uma alternativa mais leve e nutritiva
A seguir, confira como preparar receitas de torta de frango proteica para o lanche da tarde!

1. Torta de frango com massa de iogurte

Ingredientes

Massa
  • 2 ovos
  • 170 g de iogurte natural desnatado
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar
  • 1 gema de ovo batida para pincelar
Recheio
  • 500 g de peito defrango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de molho de tomate natural
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate e cozinhe até desmanchar. Adicione o molho de tomate, o frango desfiado, o sal e a pimenta-do-reino. Acrescente o creme de ricota. Misture bem até o recheio ficar cremoso. Reserve.
Massa
Em uma tigela, misture os ovos, o iogurte e o azeite. Acrescente as farinhas e o sal. Mexa até formar uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento delicadamente. Em uma forma untada com azeite, espalhe metade da massa no fundo. Coloque todo o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Pincele a gema de ovo por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

2. Torta de frango com legumes e massa de batata-doce

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal e orégano a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
Recheio
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1 abobrinha ralada
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Cheiro-verde picado, sal, páprica defumada e açafrão a gosto

Modo de preparo

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a cenoura e a abobrinha e cozinhe rapidamente até ficarem macias. Adicione o frango, os temperos e misture bem. Finalize com o creme de leite e o cheiro-verde. Reserve.
Massa
Em uma tigela, misture a batata-doce, os ovos, o leite e o azeite. Acrescente a farinha de arroz, o farelo de aveia, o sal e o orégano. Misture até formar uma massa cremosa. Por último, incorpore o fermento delicadamente.
Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, coloque metade da massa. Espalhe o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.
Torta de frango com massa de milho-verde (Imagem: from my point of view | Shutterstock)
Torta de frango com massa de milho-verde Crédito: Imagem: from my point of view | Shutterstock

3. Torta de frango com massa de milho-verde

Ingredientes

Massa
  • 2 xícaras de chá de milho-verde cozido
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 500 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate natural
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Salsinha picada, páprica, cúrcuma e sal a gosto

Modo de preparo

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o tomate, o molho de tomate e os temperos. Adicione o frango e misture bem. Finalize com milho-verde e salsinha. Reserve até esfriar um pouco.
Massa
No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o leite e o azeite até obter uma mistura cremosa. Acrescente a aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Bata novamente até ficar homogêneo. Por último, misture o fermento delicadamente.
Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Distribua o recheio de frango e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até a superfície ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bar do Zeca Pagodinho em Vitória
Bar do Zeca Pagodinho chega ao ES com samba ao vivo e bufê de feijoada
Imagem de destaque
Quando o conflito ameaça as instituições
Poltrona Nimbus conquistou o prêmio Silver na categoria Furniture Design da A’ Design Award & Competition
Capixaba conquista prêmio internacional de design com poltrona inspirada em nuvens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados