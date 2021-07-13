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Orgulho da Terra

Em meio à crise, iniciativas de empreendedores impulsionam a economia de Linhares

Entre 2020 e 2021, 3.984 pequenas empresas foram abertos no município. Empresários dos setores da indústria, comércio e serviços estão apostando em novos negócios na cidade mesmo durante o período de pandemia

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:40

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:40
Setor moveleiro é uma das principais forças da economia de Linhares
Setor moveleiro é uma das principais forças da economia de Linhares Crédito: Reprodução
A crise causada pela pandemia do coronavírus atingiu em cheio a economia de várias cidades. No Espírito Santo, a situação não foi diferente e vários municípios viram as contas ficarem no vermelho. Em Linhares, na região Norte do Estado, uma das apostas para auxiliar a retomada da economia é abertura de novas empresas. Além das indústrias de grande porte, os pequenos e médios empreendedores também têm sido decisivos para impulsionar a economia local.      
A meta da cidade é atrair pelo menos 20 grandes empresas e receber R$ 3 bilhões em investimentos até 2023.  Em relação aos pequenos e médios empresários, entre 2020 e 2021 foram 3.984 novos negócios foram abertos na cidade, de acordo com números do Sebrae. A abertura de grandes, pequenas e médias empresas aumenta a geração de riquezas, oportunidades e circulação de renda no município. 

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Luiz Rigoni é um exemplo dos empreendedores de grande porte da cidade. Na sala do escritório onde trabalha, o empresário tem um quadro com o desenho da casa onde morava quando era criança, no interior de Linhares. Foi naquele lugar que ele, ainda criança, aprendeu a lidar com madeiras, ferramentas e fez os primeiros móveis.
A brincadeira virou profissão. Hoje o empresário é o dono de uma das maiores fábricas de produção de móveis do Espírito Santo, com mais de 300 funcionários.
Luiz Rigoni, empresário do ramo moveleiro de Linhares
Luiz Rigoni, empresário do ramo moveleiro de Linhares Crédito: Reprodução
“Um dos meus irmãos mais velhos viu alguns carpinteiros trabalhando e gostou. Quando os carpinteiros foram embora, ficaram lá quatro ferramentas pequenas. Meu irmão começou a fazer móveis embaixo da nossa casa. Eram mesas, cadeiras, coisas mais rústicas. Devagar ele levou todo mundo da família para junto dele”, disse o Luiz Rigoni.
A empresa de Rigoni ajudou a transformar Linhares no maior polo moveleiro do Espírito Santo. São 16 grandes empresas e mais de 30 com potencial de crescimento. O setor moveleiro é apontado como um dos pilares do empreendedorismo da cidade.
“O setor moveleiro abriu as portas para a industrialização do nosso município”, avaliou Bruno Barbieri Rangel, presidente do Sindimol, sindicato de empresas do segmento.
Os empreendedores de Linhares são fortes em vários setores. O empresário Itagildo Marques começou a carreira fazendo eventos na cidade e agora produz shows nacionais. “Eu trabalhei no balcão de um açougue. A partir desse açougue, fazendo churrascos, eu virei um grande produtor de eventos, atuando nos quatro cantos do Espírito Santo”.
E quando o assunto é empreendedorismo, também é essencial falar sobre a importância dos pequenos empresários. De acordo com o Sebrae, Linhares tem mais 14 mil negócios em atividade. Isso significa geração de emprego e renda no município.

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“O empreendedorismo é importante para fazer o fluxo de oportunidade, no setor de comércio, serviço ou indústria. Faz com que o município cresça e a população não precise buscar aquisições em outros locais”, destacou Carla Bortolozzo Basseti, gerente de atendimento do Sebrae.
O faturamento do setor de serviços corresponde a 49% do PIB de Linhares, de acordo com números do IBGE. O empresário João Paulo é um dos novos empreendedores da cidade. Ele abriu uma loja de acessórios para celular no centro de Linhares e está confiante com o futuro do negócio.
Linhares, no Norte do Espírito Santo
Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares
A expectativa do município é aumentar a quantidade de novos empreendedores nos próximos meses.
“A tendência é que cada vez mais nós tenhamos empreendimentos que sejam muito importantes para poder fazer com que toda a população tenha um emprego garantido”, afirmou Bruno Marianelli, vice-prefeito de Linhares.

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