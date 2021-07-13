Em meio à crise, iniciativas de empreendedores impulsionam a economia de Linhares

Setor moveleiro é uma das principais forças da economia de Linhares Crédito: Reprodução

A crise causada pela pandemia do coronavírus atingiu em cheio a economia de várias cidades. No Espírito Santo , a situação não foi diferente e vários municípios viram as contas ficarem no vermelho. Em Linhares , na região Norte do Estado, uma das apostas para auxiliar a retomada da economia é abertura de novas empresas. Além das indústrias de grande porte, os pequenos e médios empreendedores também têm sido decisivos para impulsionar a economia local.

A meta da cidade é atrair pelo menos 20 grandes empresas e receber R$ 3 bilhões em investimentos até 2023. Em relação aos pequenos e médios empresários, entre 2020 e 2021 foram 3.984 novos negócios foram abertos na cidade, de acordo com números do Sebrae. A abertura de grandes, pequenas e médias empresas aumenta a geração de riquezas, oportunidades e circulação de renda no município.

Luiz Rigoni é um exemplo dos empreendedores de grande porte da cidade. Na sala do escritório onde trabalha, o empresário tem um quadro com o desenho da casa onde morava quando era criança, no interior de Linhares. Foi naquele lugar que ele, ainda criança, aprendeu a lidar com madeiras, ferramentas e fez os primeiros móveis.

A brincadeira virou profissão. Hoje o empresário é o dono de uma das maiores fábricas de produção de móveis do Espírito Santo, com mais de 300 funcionários.

Luiz Rigoni, empresário do ramo moveleiro de Linhares Crédito: Reprodução

“Um dos meus irmãos mais velhos viu alguns carpinteiros trabalhando e gostou. Quando os carpinteiros foram embora, ficaram lá quatro ferramentas pequenas. Meu irmão começou a fazer móveis embaixo da nossa casa. Eram mesas, cadeiras, coisas mais rústicas. Devagar ele levou todo mundo da família para junto dele”, disse o Luiz Rigoni.

A empresa de Rigoni ajudou a transformar Linhares no maior polo moveleiro do Espírito Santo. São 16 grandes empresas e mais de 30 com potencial de crescimento. O setor moveleiro é apontado como um dos pilares do empreendedorismo da cidade.

“O setor moveleiro abriu as portas para a industrialização do nosso município”, avaliou Bruno Barbieri Rangel, presidente do Sindimol, sindicato de empresas do segmento.

Os empreendedores de Linhares são fortes em vários setores. O empresário Itagildo Marques começou a carreira fazendo eventos na cidade e agora produz shows nacionais. “Eu trabalhei no balcão de um açougue. A partir desse açougue, fazendo churrascos, eu virei um grande produtor de eventos, atuando nos quatro cantos do Espírito Santo”.

E quando o assunto é empreendedorismo, também é essencial falar sobre a importância dos pequenos empresários. De acordo com o Sebrae, Linhares tem mais 14 mil negócios em atividade. Isso significa geração de emprego e renda no município.

“O empreendedorismo é importante para fazer o fluxo de oportunidade, no setor de comércio, serviço ou indústria. Faz com que o município cresça e a população não precise buscar aquisições em outros locais”, destacou Carla Bortolozzo Basseti, gerente de atendimento do Sebrae.

O faturamento do setor de serviços corresponde a 49% do PIB de Linhares, de acordo com números do IBGE. O empresário João Paulo é um dos novos empreendedores da cidade. Ele abriu uma loja de acessórios para celular no centro de Linhares e está confiante com o futuro do negócio.

Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Linhares

A expectativa do município é aumentar a quantidade de novos empreendedores nos próximos meses.