Cidade do ES é referência em produção de queijo, tilápia e cachaça

Produção de cachaça é destaque na agroindústria de Linhares Crédito: Álvaro Queiroz / TV Gazeta

Linhares é um município com uma imensa reserva de água doce. As mais de 70 lagoas espalhadas na cidade são um território fértil para a produção de tilápias – peixe que desperta muito interesse no mercado capixaba e também nos Estados vizinhos.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural da Linhares, Antônio Roberte Bourguignon, o município tem a maior produção de tilápias do Estado: cerca de 150 toneladas por mês. “Temos uma produção significativa. Chegamos a produzir mais de 60% de toda a produção do Espírito Santo”, explicou Bourguignon

Produção de cachaça é destaque na agroindústria de Linhares Crédito: Álvaro Queiroz / TV Gazeta

A grande quantidade de peixes produzidos dá força para o crescimento das agroindústrias locais. Com elas, não existem fronteiras entre o campo e as fábricas. Sendo assim, as o crescimento das agroindústrias também ajuda no crescimento da cidade.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) estima que o espírito santo tenha mais de 1.600 agroindústrias familiares – mais de 200 ficam na região Norte capixaba.

“A partir do momento que o agricultor deixa de produzir apenas a matéria-prima e passa a transformar esse alimento, ele gera outros postos de trabalho para a família e até mesmo para os vizinhos. Isso ajuda a manter as pessoas no campo, reduzindo o êxodo rural”, avaliou Alessandra Maria da Silva, extensionista do Incaper.

O agronegócio é considerado um dos motores da economia brasileira e corresponde a mais de 22% do PIB. Esse foi um dos poucos setores que continuou apresentando crescimento e gerando emprego em meio a pandemia.

PRODUÇÃO DE QUEIJO É TRADIÇÃO

Produção de cachaça é destaque na agroindústria de Linhares Crédito: Álvaro Queiroz / TV Gazeta

A produção de laticínios também é uma das principais tradições da agroindústria de Linhares e movimenta a economia da cidade. Vários agricultores têm se especializado na produção de queijos e outros derivados do leite.

O empresário Djalma Soeiro Filho seguiu o caminho dos pais e produz queijos há mais de 30 anos. A agroindústria dele produz cerca de 2.400 quilos de queijo por mês, além de produtos como ricota, manteiga e doce de leite. “É um grande orgulho, porque eu estou dando continuidade àquilo que o meu pai e minha começaram”, disse o produtor.

A MELHOR CACHAÇA DO BRASIL

Produção de cachaça é destaque na agroindústria de Linhares Crédito: Álvaro Queiroz / TV Gazeta

Outro produto gerado na agroindústria de Linhares que tem ganhado espaço em nível nacional é a cachaça. O principal alambique da cidade produz cerca de 30 mil litros de cachaça por ano.

Em 2018, a cachaça produzida em Linhares e armazenada em barris de Jequitibá foi eleita a melhor do Brasil. “É um produto artesanal, mas com muita qualidade, com muita técnica na produção”, Adão Cellia, produtor de cachaça em Linhares.

A tradição do negócio tem sido passada de pai para filho e agrega valor para a economia do município. “A gente tem muito orgulho de ver que um produto do Espírito Santo é tão bem aceito e desejado no Brasil todo”, opinou Pedro Cellia, produtor de cachaça e filho do Adão.