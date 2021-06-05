Linhares atrai R$ 3 bi de investimentos até 2023 e é a cidade do futuro

Uma cidade organizada, logística privilegiada, incentivos fiscais importantes, indústrias representativas, empresas locais fortalecidas, fruticultura a todo vapor e uma oferta de serviços públicos de qualidade aos seus cidadãos. Esses são alguns dos atrativos que fazem de Linhares a cidade futuro do Espírito Santo para investimentos do mundo inteiro.

Tanto que, até 2023, a previsão é que 20 novas empresas, além da expansão dos negócios locais, invistam aproximadamente R$ 3 bilhões na cidade, abrindo cerca de 7 mil vagas de emprego. A projeção é da administração municipal.

Linhares garantiu a 2ª posição no ranking das cidades que mais geraram empregos formais entre janeiro e abril deste ano em todo o Espírito Santo Crédito: Felipe Reis

Além disso, o município garantiu a 2ª posição no ranking das cidades que mais geraram empregos formais entre janeiro e abril deste ano em todo o Espírito Santo, com 7.403 admissões. Serra, que concentra a maior população do Estado, ficou em primeiro lugar. Os dados são do novo Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Ministério da Economia (SEPRT/ME).

Os setores da economia que mais se destacaram neste período foram: indústria, com 729 novas vagas; serviços, com 442 empregos; seguidos de comércio, com 256 chances; agropecuária, com 179; e construção, que gerou 99 oportunidades no saldo acumulado.

Polo de fruticultura do município cresce a todo vapor. O cultivo de cajá diversifica cultura. Café, cacau e mamão são os principais Crédito: Felipe Reis

Para o prefeito Guerino Zanon, “esse destaque é reflexo de um cenário que atrai olhares de investidores de todo o mundo. Enxugamos a máquina pública, temos investido em saúde, educação, infraestrutura, dentre outros, para proporcionar melhorias à qualidade vida da população, o que tem colaborado para criação de um ambiente de negócio cada vez melhor. Também eliminamos burocracias para abrirmos caminhos e tornar acessível a vida de quem deseja empreender, além de focarmos em ações estratégicas para fortalecer as empresas locais, a matriz enérgica e logística, além de desenvolver recursos humanos.”

Transparência

Linhares também recebeu recentemente Nota 10 da Controladoria Geral da União (CGU), órgão do governo federal, sendo o único município capixaba e um dos oito do país a estar no topo da lista em transparência.

Guerino afirma que a Nota 10, da CGU, e a Nota A, do Tesouro Nacional, recebida em 2020, ambos órgãos do governo federal, “mostram a eficiência do serviço público, transmitem confiança para quem busca as informações e servem como fator decisivo para os empresários que pretendem investir em cidades brasileiras, e, em especial em Linhares.”

Apesar da crise no país causada pela pandemia, Linhares tem se mantido em posição de destaque neste cenário. Uma exemplo disto é que o município se tornará um dos maiores exportadores de café solúvel do mundo, após a conclusão das obras da Café Cacique e da Ollam Internacional, que são construídas no distrito de Bebedouro.

Só no mês passado, foi anunciada a chegada de duas novas plantas fabris na cidade: a fábrica de sorvete Craf e a de válvulas plásticas Pump, a primeira da América Latina neste segmento. Os dois empreendimentos vão somar R$ 16 milhões de investimentos imediatos na cidade, podendo evoluir para a cifra de até R$ 56 milhões, conforme o avanço dos negócios.