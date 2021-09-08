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Morto dentro de casa

Polícia divulga fotos de suspeitos do assassinato de homem em Linhares

Wesley, vulgo Gordinho, e Gilmar, vulgo "Zú" ou "Azul", são apontados como os autores do assassinato de José Carlos dos Santos no dia 4 de fevereiro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2021 às 20:07

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 20:07

Wesley da Conceição Ribeiro e Gilmar Mendes Peixoto são apontados como autores de homicídio em Linhares  Crédito: Divulgação | PCES
Dois homens, de 28 e 24 anos, são procurados pela Polícia Civil suspeitos de serem autores de um homicídio ocorrido no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no dia 4 de fevereiro deste ano. José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa.
De acordo com a polícia, Wesley da Conceição Ribeiro, vulgo "Gordinho", de 28 anos, e Gilmar Mendes Peixoto, vulgo "Zú" ou "Azul", de 24, foram os autores do crime. A motivação do assassinato ainda está em investigação.
A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação, por meio do Disque-Denúncia no número 181 ou pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês
José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi assassinado dentro de casa no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Divulgação | PCES

RELEMBRE O CRIME

José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na manhã do dia 4 de fevereiro deste ano. O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no bairro Aviso e, chegando à residência da vítima, foi constatado que José Carlos já se encontrava sem vida e que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.
À época, o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, afirmou que não descartava nenhuma linha de investigação, mas acreditava que o crime tenha sido motivado por vingança. "A vítima já tinha uma passagem pela polícia, por homicídio, e há indicativos de que ele possuía problemas com outras pessoas de Linhares", disse. 

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