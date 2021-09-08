Polícia divulga fotos de suspeitos do assassinato de homem em Linhares

Wesley da Conceição Ribeiro e Gilmar Mendes Peixoto são apontados como autores de homicídio em Linhares Crédito: Divulgação | PCES

De acordo com a polícia, Wesley da Conceição Ribeiro, vulgo "Gordinho", de 28 anos, e Gilmar Mendes Peixoto, vulgo "Zú" ou "Azul", de 24, foram os autores do crime. A motivação do assassinato ainda está em investigação.

A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação, por meio do Disque-Denúncia no número 181 ou pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi assassinado dentro de casa no bairro Aviso, em Linhares Crédito: Divulgação | PCES

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