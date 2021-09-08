Polícia divulga fotos de suspeitos do assassinato de homem em Linhares

Dois homens, de 28 e 24 anos, são procurados pela Polícia Civil suspeitos de serem autores de um homicídio ocorrido no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no dia 4 de fevereiro deste ano. José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi assassinado a tiros dentro de casa.
De acordo com a polícia, Wesley da Conceição Ribeiro, vulgo "Gordinho", de 28 anos, e Gilmar Mendes Peixoto, vulgo "Zú" ou "Azul", de 24, foram os autores do crime. A motivação do assassinato ainda está em investigação.
A Polícia Civil destaca que a população pode auxiliar na investigação, por meio do Disque-Denúncia no número 181 ou pelo site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
RELEMBRE O CRIME
José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na manhã do dia 4 de fevereiro deste ano. O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no bairro Aviso e, chegando à residência da vítima, foi constatado que José Carlos já se encontrava sem vida e que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.
À época, o delegado Fabrício Lucindo, da 16ª Delegacia Regional de Linhares, afirmou que não descartava nenhuma linha de investigação, mas acreditava que o crime tenha sido motivado por vingança. "A vítima já tinha uma passagem pela polícia, por homicídio, e há indicativos de que ele possuía problemas com outras pessoas de Linhares", disse.