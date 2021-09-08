Casos de mulheres encontradas mortas são investigados pela polícia em Linhares

Sobre o corpo encontrado no último sábado (4), a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio por arma de fogo e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. De acordo com a corporação, as investigações começaram imediatamente após o encontro do cadáver e seguem em andamento.