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Mata e canavial

Casos de mulheres encontradas mortas são investigados pela polícia em Linhares

No sábado (4), um corpo foi achado com sinais de violência às margens de uma estrada, já no dia 21 de agosto, um cadáver foi localizado em um canavial
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 set 2021 às 12:01

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 12:01

Ossada de mulher é encontrada em canavial de Linhares
Corpo de mulher é encontrada em canavial de Linhares Crédito: Leitor /Montagem A Gazeta
No intervalo de menos de um mês, duas mulheres foram encontradas mortas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. No último sábado (4), o corpo de uma vítima foi achado com sinais de violência às margens de uma estrada, já no dia 21 de agosto, um cadáver em avançado estado de decomposição foi localizado em um canavial. A Polícia Civil afirmou na manhã desta quarta-feira (8) que investiga os casos.
Sobre o corpo encontrado no último sábado (4), a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio por arma de fogo e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. De acordo  com a corporação, as investigações começaram imediatamente após o encontro do cadáver e seguem em andamento.
Já sobre o corpo encontrado em meio ao canavial, a Polícia Civil afirmou que ele não apresentava marcas de violência aparentes e foi encaminhado à Seção de Antropologia do Departamento Médico Legal, para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

HISTÓRICO DOS CASOS

  • Sábado (4): uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência no corpo no interior do município. A identidade dela não foi divulgada pela polícia. De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo foi localizado próximo à estrada que liga a sede do município ao balneário de Pontal do Ipiranga.

  • Sábado (21): o corpo de uma mulher foi encontrado em um canavial de Córrego do Arroz. Segundo a Polícia Militar, o cadáver estava em avançado estado de decomposição e foi localizado por uma pessoa que procurava uma novilha perdida na região. Os militares foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver no interior do município. Ao chegarem ao local, constataram o corpo em avançado estado de decomposição em meio ao canavial.

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