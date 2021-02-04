Bairro de Linhares registra terceiro assassinato em menos de um mês

O bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, teve o terceiro assassinato registrado na região em menos de um mês. José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (4). Outros dois homicídios foram registrados no bairro nos dias 13 e 27 de janeiro deste ano.
Por volta das 9h desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no bairro Aviso. Chegando à residência de José, foi constatado que ele já se encontrava sem vida e que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16 ª Delegacia Regional de Linhares, os investigadores da Polícia Civil foram deslocados na manhã desta quinta-feira para realizar as investigações sobre o homicídio. "A indicação é que dois elementos em uma motocicleta estiveram no local, invadiram a casa da vítima e o executaram no momento em que ele estava tomando café", conta.
Sobre as motivações, Fabrício afirma que não descarta nenhuma linha de investigações, mas acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. "A vítima já tinha uma passagem pela polícia, por homicídio, e há indicativos de que ele possuía problemas com outras pessoas de Linhares."
TERCEIRO HOMICÍDIO NO MESMO BAIRRO EM MENOS DE UM MÊS
Este é o terceiro assassinato por arma de fogo registrado no mesmo bairro em menos de um mês. No dia 13 de janeiro, foi registrado o primeiro homicídio de 2021 em Linhares, no bairro Aviso. Um homem de 29 anos, identificado como Diego da Conceição e suspeito de ter matado a própria mãe na noite de natal, foi morto a tiros.
Na noite de quarta-feira, no dia 27 de janeiro, um jovem de 19 anos foi assassinado com 30 tiros, sendo 13 na cabeça, no campo de futebol do mesmo bairro.