Bairro de Linhares registra terceiro assassinato em menos de um mês

Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês Crédito: Eduardo Dias - TV Gazeta Norte

O bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , teve o terceiro assassinato registrado na região em menos de um mês. José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (4). Outros dois homicídios foram registrados no bairro nos dias 13 e 27 de janeiro deste ano.

Por volta das 9h desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no bairro Aviso. Chegando à residência de José, foi constatado que ele já se encontrava sem vida e que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.

Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês Crédito: Polícia Civil

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16 ª Delegacia Regional de Linhares, os investigadores da Polícia Civil foram deslocados na manhã desta quinta-feira para realizar as investigações sobre o homicídio. "A indicação é que dois elementos em uma motocicleta estiveram no local, invadiram a casa da vítima e o executaram no momento em que ele estava tomando café", conta.

Sobre as motivações, Fabrício afirma que não descarta nenhuma linha de investigações, mas acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. "A vítima já tinha uma passagem pela polícia, por homicídio, e há indicativos de que ele possuía problemas com outras pessoas de Linhares."

TERCEIRO HOMICÍDIO NO MESMO BAIRRO EM MENOS DE UM MÊS