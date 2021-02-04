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Norte do ES

Bairro de Linhares registra terceiro assassinato em menos de um mês

O crime aconteceu por volta das 9h da manhã desta quinta-feira (4) no bairro Aviso e é o terceiro homicídio registrado em menos de um mês. Outros dois assassinatos ocorreram no bairro nos dias 13 e 27 de janeiro deste ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 fev 2021 às 12:56

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 12:56

Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês
Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês Crédito: Eduardo Dias - TV Gazeta Norte
O bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, teve o terceiro assassinato registrado na região em menos de um mês. José Carlos dos Santos, de 43 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (4). Outros dois homicídios foram registrados no bairro nos dias 13 e 27 de janeiro deste ano.
Por volta das 9h desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência no bairro Aviso. Chegando à residência de José, foi constatado que ele já se encontrava sem vida e que a morte foi provocada por disparos de arma de fogo.
Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês
Bairro de Linhares registra terceiro homicídio em menos de um mês Crédito: Polícia Civil
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, da 16 ª Delegacia Regional de Linhares, os investigadores da Polícia Civil foram deslocados na manhã desta quinta-feira para realizar as investigações sobre o homicídio. "A indicação é que dois elementos em uma motocicleta estiveram no local, invadiram a casa da vítima e o executaram no momento em que ele estava tomando café", conta. 
Sobre as motivações, Fabrício afirma que não descarta nenhuma linha de investigações, mas acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. "A vítima já tinha uma passagem pela polícia, por homicídio, e há indicativos de que ele possuía problemas com outras pessoas de Linhares."

TERCEIRO HOMICÍDIO NO MESMO BAIRRO EM MENOS DE UM MÊS

Este é o terceiro assassinato por arma de fogo registrado no mesmo bairro em menos de um mês. No dia 13 de janeiro, foi registrado o primeiro homicídio de 2021 em Linhares, no bairro Aviso. Um homem de 29 anos, identificado como Diego da Conceição e suspeito de ter matado a própria mãe na noite de natal, foi morto a tiros.
Na noite de quarta-feira, no dia 27 de janeiro, um jovem de 19 anos foi assassinado com 30 tiros, sendo 13 na cabeça, no campo de futebol do mesmo bairro.

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