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Norte do ES

Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em bairro de Linhares

Segundo a Polícia Civil, a vítima – identificada como Jarbas Ferreira – apresentava mais de 30 perfurações, sendo 13 somente na cabeça

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 10:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jan 2021 às 10:38
Campo do Nacional, em Linhares, onde Jarbas foi assassinado
Campo do Nacional, em Linhares, onde Jarbas foi assassinado Crédito: Érika Carvalho - TV Gazeta Norte
Um jovem de 19 anos, identificado como Jarbas Ferreira, foi assassinado a tiros no Campo do Nacional, localizado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava mais de 30 perfurações, sendo 13 somente na cabeça.
Informações preliminares apontam que dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra Jarbas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe constatou que o homem morreu no local.
A perícia realizada no corpo de Jarbas identificou mais de 30 perfurações ocasionadas por arma de fogo., sendo que 13 atingiram a cabeça do jovem.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Colatina, no Noroeste do Estado. 

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