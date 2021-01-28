Jovem de 19 anos é assassinado a tiros em bairro de Linhares

Um jovem de 19 anos, identificado como Jarbas Ferreira, foi assassinado a tiros no Campo do Nacional, localizado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (27). Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava mais de 30 perfurações, sendo 13 somente na cabeça.
Informações preliminares apontam que dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra Jarbas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe constatou que o homem morreu no local.
A perícia realizada no corpo de Jarbas identificou mais de 30 perfurações ocasionadas por arma de fogo., sendo que 13 atingiram a cabeça do jovem.
O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Colatina, no Noroeste do Estado.