Homem morre em colisão entre caminhonete e carro em São Roque do Canaã

Um acidente entre uma caminhonete e um carro, na ES-080, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, resultou na morte de um homem na manhã deste domingo (24).
A vítima é o motorista do carro, identificado como Guinelso Soares, que morreu na hora. A batida ocorreu na entrada do bairro São Roquinho, próximo ao Sítio Recreio.
Os ocupantes da caminhonete sobreviveram. O motorista não ficou machucado, mas o carona foi levado ao hospital com ferimentos. O estado de saúde dele não foi informado.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que quando a equipe chegou ao local a vítima já estava sem vida e encarcerada no veículo. A equipe então realizou a retirada do corpo das ferragens.