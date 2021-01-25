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Noroeste do ES

Homem morre em colisão entre caminhonete e carro em São Roque do Canaã

A batida ocorreu na entrada do bairro São Riquinho, próximo ao Sítio Recreio; o motorista do carro morreu na hora
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2021 às 16:02

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 16:02

Acidente entre caminhonete e carro deixa um morto na ES-080, em São Roque do Canaã Crédito: Internauta
Um acidente entre uma caminhonete e um carro, na ES-080, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, resultou na morte de um homem na manhã deste domingo (24). 
A vítima é o motorista do carro, identificado como Guinelso Soares, que morreu na hora. A batida ocorreu na entrada do bairro São Roquinho, próximo ao Sítio Recreio.
Os ocupantes da caminhonete sobreviveram. O motorista não ficou machucado, mas o carona foi levado ao hospital com ferimentos. O estado de saúde dele não foi informado.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que quando a equipe chegou ao local a vítima já estava sem vida e encarcerada no veículo. A equipe então realizou a retirada do corpo das ferragens.

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