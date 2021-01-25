Homem morre em colisão entre caminhonete e carro em São Roque do Canaã

Acidente entre caminhonete e carro deixa um morto na ES-080, em São Roque do Canaã Crédito: Internauta

Um acidente entre uma caminhonete e um carro, na ES-080, em São Roque do Canaã , no Noroeste do Espírito Santo, resultou na morte de um homem na manhã deste domingo (24).

A vítima é o motorista do carro, identificado como Guinelso Soares, que morreu na hora. A batida ocorreu na entrada do bairro São Roquinho, próximo ao Sítio Recreio.

Os ocupantes da caminhonete sobreviveram. O motorista não ficou machucado, mas o carona foi levado ao hospital com ferimentos. O estado de saúde dele não foi informado.

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