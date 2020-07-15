Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova Venécia

Outro acidente em pedreira mata trabalhador no Noroeste do ES

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o funcionário estava trabalhando em uma empresa na zona rural de Nova Venécia quando o bloco de pedra quebrou e parte do objeto caiu sobre ele

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 09:05
Funcionário morre em acidente em pedreira no Noroeste do ES
O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (14), em uma empresa que fica localizada no interior de Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem morreu após um acidente envolvendo a extração de pedras em uma empresa que fica localizada na zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo. Aziel Betzel, de 32 anos, foi atingido por parte de um bloco de pedra e não resistiu. É o segundo caso envolvendo acidentes em pedreiras no interior do Estado nesta semana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 23h50 desta terça-feira (14). Segundo os militares, quando as equipes chegaram ao local a vítima já estava sem vida.

Veja Também

Explosão em pedreira deixa funcionário morto no interior do ES

Os Bombeiros informaram ainda que Aziel estava trabalhando em cima da pedra com outro funcionário quando uma parte do bloco se desprendeu. Os dois caíram e, nesse momento, uma parte do bloco acabou atingindo a vítima.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberados pelos familiares. Em nota, a PC informou que o caso foi registrado como acidente com vítima fatal e um inquérito policial será instaurado para melhor apuração dos fatos.

O QUE DIZ A EMPRESA

Em nota enviada para a reportagem de A Gazeta, a Monte Douro Mineração Ltda confirmou o acidente ocorrido em uma frente de extração da empresa em Nova Venécia.
Na noite desta terça-feira (14), um acidente ocorreu em uma frente de extração da empresa Monte Douro Mineração Ltda., em Nova Venécia/ES. As causas desse acidente estão sendo apuradas pela empresa. A ocorrência infelizmente envolveu o colaborador Aziel Betzel que foi socorrido imediatamente, mas infelizmente, não resistiu e veio a óbito, diz a nota.
Segundo o comunicado, a empresa está prestando assistência aos familiares da vítima e vai revisar todos os seus procedimentos de Segurança e treinamentos de trabalho.
Funcionário morre em acidente em pedreira no Noroeste do ES
Funcionário morre em acidente em pedreira no Noroeste do ES Crédito: Corpo de Bombeiros

OUTRO ACIDENTE

Esse é o segundo acidente envolvendo funcionários de pedreiras no interior do Estado só nesta semana. Na última segunda-feira (13), uma explosão em uma pedreira no interior de Barra de São Francisco, matou uma pessoa e deixou pelo menos outras duas feridas.
A empresa identificou a vítima que faleceu como sendo Jeeam Lucindo Caseli, de 31 anos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou morto na unidade. Os outros dois feridos continuam internados em hospitais do Noroeste do Estado.

Veja Também

Criança de onze anos é apreendida por roubar motocicletas no ES

No dia da ocorrência, a Polícia Militar informou que as vítimas eram funcionários de uma empresa que operava no local. Por nota, o Grupo Guidoni lamentou o incidente e garantiu que está prestando assistência às famílias das vítimas. Além disso, informou que as causas da explosão estão sendo apuradas.
Com informações da TV Gazeta Noroeste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados