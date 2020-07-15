Outro acidente em pedreira mata trabalhador no Noroeste do ES

O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (14), em uma empresa que fica localizada no interior de Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta de 23h50 desta terça-feira (14). Segundo os militares, quando as equipes chegaram ao local a vítima já estava sem vida.

Os Bombeiros informaram ainda que Aziel estava trabalhando em cima da pedra com outro funcionário quando uma parte do bloco se desprendeu. Os dois caíram e, nesse momento, uma parte do bloco acabou atingindo a vítima.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberados pelos familiares. Em nota, a PC informou que o caso foi registrado como acidente com vítima fatal e um inquérito policial será instaurado para melhor apuração dos fatos.

O QUE DIZ A EMPRESA

Em nota enviada para a reportagem de A Gazeta, a Monte Douro Mineração Ltda confirmou o acidente ocorrido em uma frente de extração da empresa em Nova Venécia.

Na noite desta terça-feira (14), um acidente ocorreu em uma frente de extração da empresa Monte Douro Mineração Ltda., em Nova Venécia/ES. As causas desse acidente estão sendo apuradas pela empresa. A ocorrência infelizmente envolveu o colaborador Aziel Betzel que foi socorrido imediatamente, mas infelizmente, não resistiu e veio a óbito, diz a nota.

Segundo o comunicado, a empresa está prestando assistência aos familiares da vítima e vai revisar todos os seus procedimentos de Segurança e treinamentos de trabalho.

Funcionário morre em acidente em pedreira no Noroeste do ES Crédito: Corpo de Bombeiros

OUTRO ACIDENTE

Esse é o segundo acidente envolvendo funcionários de pedreiras no interior do Estado só nesta semana. Na última segunda-feira (13), uma explosão em uma pedreira no interior de Barra de São Francisco , matou uma pessoa e deixou pelo menos outras duas feridas.

A empresa identificou a vítima que faleceu como sendo Jeeam Lucindo Caseli, de 31 anos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou morto na unidade. Os outros dois feridos continuam internados em hospitais do Noroeste do Estado

No dia da ocorrência, a Polícia Militar informou que as vítimas eram funcionários de uma empresa que operava no local. Por nota, o Grupo Guidoni lamentou o incidente e garantiu que está prestando assistência às famílias das vítimas. Além disso, informou que as causas da explosão estão sendo apuradas.