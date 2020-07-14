Explosão em pedreira no ES: feridos continuam internados e estado de saúde é estável

A matriz da Guidoni fica em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução/Guidoni

Continuam internados em hospitais do Noroeste do Estado os dois funcionários da pedreira onde ocorreu uma explosão nesta segunda-feira (13) , no município de Barra de São Francisco. Uma pessoa morreu e os outros trabalhadores feridos, de 22 e 36 anos, seguem recebendo atendimento médico. O estado de saúde deles é estável, segundo informou a empresa.

De acordo com a direção do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco , um dos funcionários continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O outro, que inicialmente foi atendido no local, foi transferido para um hospital particular da cidade.

Em nota enviada à TV Gazeta Noroeste, o Grupo Guidoni informou nesta terça-feira (14) que os funcionários passaram por cirurgia e encontram-se estáveis. Segundo a empresa, as causas do acidente estão sendo investigadas.

EXPLOSÃO

A explosão em uma pedreira no interior de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, ocorreu na tarde desta segunda-feira (13) e matou uma pessoa. Outros dois funcionários também ficaram feridos. Por nota, o Grupo Guidoni lamentou o incidente e garantiu que está prestando assistência às famílias das vítimas.

Nesta segunda-feira, a direção do hospital havia informado que um dos feridos, de 36 anos, deu entrada em estado grave. Ele teve cerca de 18% do corpo queimado e fratura exposta em uma perna. O outro ferido, 22 anos, apresentava bom quadro de saúde, mas quebrou uma das pernas.

A empresa identificou a vítima que faleceu como sendo Jeeam Lucindo Caseli, de 31 anos Ele chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou morto na unidade. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) em Colatina.

Nesta terça-feira, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como acidente com vítima fatal e um inquérito policial foi instaurado para melhor apuração dos fatos.

Também por nota, o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) lamentou o acidente. Segundo a entidade, as circunstâncias que culminaram no acidente ainda estão sendo investigadas e esclarecidas pelas autoridades competentes, com a participação dos técnicos da empresa, sendo prematuro externar qualquer afirmação sobre a dinâmica da ocorrência.