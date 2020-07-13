Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Linhares

Um grave acidente na BR 101, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, deixou cinco pessoas feridas na noite deste domingo (12). A colisão, que envolveu dois carros de passeio, ocorreu por volta de 18h50 no quilômetro 159 da rodovia.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, durante os trabalhos de resgate a pista precisou ficar totalmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.
Ao todo, cinco pessoas que estavam nos dois veículos precisaram ser socorridas e encaminhadas para o Hospital Rio Doce. O estado de saúde delas não foi informado.
O trânsito no local foi completamente liberado por volta de 20h deste domingo (12).