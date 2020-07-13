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Trânsito

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Linhares

O acidente envolveu dois carros de passeio que colidiram por volta das 18h50 deste domingo (12), no quilômetro 159 da rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 09:40

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 09:40

Cinco pessoas ficam feridas em grave acidente na BR 101, em Linhares
O acidente envolveu dois carros de passeio no Km 159 da BR 101, em Linhares Crédito: Leitor/Reprodução
Um grave acidente na BR 101, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, deixou cinco pessoas feridas na noite deste domingo (12). A colisão, que envolveu dois carros de passeio, ocorreu por volta de 18h50 no quilômetro 159 da rodovia.
Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a rodovia, durante os trabalhos de resgate a pista precisou ficar totalmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

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Ao todo, cinco pessoas que estavam nos dois veículos precisaram ser socorridas e encaminhadas para o Hospital Rio Doce. O estado de saúde delas não foi informado.
O trânsito no local foi completamente liberado por volta de 20h deste domingo (12).
Cinco pessoas ficam feridas em grave acidente na BR 101, em Linhares
Com o impacto da colisão, um dos veículos foi parar fora da pista Crédito: Leitor/Reprodução

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