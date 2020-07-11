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Colisão

Acidente termina com um ferido na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha

A colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete ocorreu no início da manhã deste sábado (11) e não gerou complicações ao trânsito da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 10:40

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 10:40

Acidente na Avenida Luciano das Neves Crédito: Internauta
Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre  um carro de passeio e uma caminhonete no início da manhã deste sábado (11). O acidente aconteceu na Avenida Luciano das Neves, localizada no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha

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De acordo com informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o Ciodes foi informado pela Rodosol, concessionária que administra a via, sobre o acidente no local.  
Ainda de acordo com o Ciodes, uma pessoa com ferimentos leves foi socorrida pela ambulância da concessionária, que prestou os primeiros socorros no local. Os veículos foram retirados do local por um guincho.

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