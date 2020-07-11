Acidente termina com um ferido na Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha

Uma pessoa ficou ferida após a colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete no início da manhã deste sábado (11). O acidente aconteceu na Avenida Luciano das Neves, localizada no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.
De acordo com informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o Ciodes foi informado pela Rodosol, concessionária que administra a via, sobre o acidente no local.
Ainda de acordo com o Ciodes, uma pessoa com ferimentos leves foi socorrida pela ambulância da concessionária, que prestou os primeiros socorros no local. Os veículos foram retirados do local por um guincho.