Idoso morre atropelado por ônibus na Vila Rubim, em Vitória

Um idoso morreu atropelado por um ônibus, em frente ao Posto de Combustível Ouro Negro, localizado na Avenida Nair de Azevedo, na saída da Vila Rubim, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada e, até às 18h30, a ocorrência estava em andamento.

O acidente gerou um nó no trânsito, nas proximidades ao local. O congestionamento chegou à região do Parque Moscoso. Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, guarnições foram deslocadas para atender a ocorrência. Com o acidente, três das seis faixas no sentido do motorista que vai para a Segunda Ponte foram interditadas para o atendimento à vítima.