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Trânsito

Idoso morre atropelado por ônibus na Vila Rubim, em Vitória

Segundo a polícia, socorro foi acionado, porém o homem teve a morte confirmada no local. Segundo a Guarda Municipal,  três faixas foram interditadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 17:53

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 17:53

Congestionamento devido a um atropelamento  chegou à região do Parque Moscoso Crédito: Geraldo Nascimento
Um idoso morreu atropelado por um ônibus, em frente ao Posto de Combustível Ouro Negro, localizado na Avenida Nair de Azevedo, na saída da Vila Rubim, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a perícia foi acionada e, até às 18h30, a ocorrência estava em andamento.
O acidente gerou um nó no trânsito, nas proximidades ao local. O congestionamento chegou à região do Parque Moscoso.  Segundo informações divulgadas pela Guarda Municipal de Vitória, guarnições foram deslocadas para atender a ocorrência. Com o acidente, três das seis faixas no sentido do motorista que vai para a Segunda Ponte foram interditadas para o atendimento à vítima. 

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