Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Jaguaré

Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, a colisão a moto foi atingida por um caminhão que seguia no sentido contrário, no quilômetro 93 da rodovia federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 13:16

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 13:16

Data: 19/01/2020 - ES - Linhares - Homem é preso após agredir e jogar o próprio tio do 3º andar de prédio em Colatina
O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) Crédito: Leonardo Goliver
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na BR 101, em Jaguaré, Região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, a colisão envolveu um caminhão e uma moto no quilômetro 93.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às por volta das 20h. Ambulâncias da concessionária foram enviadas para o local, mas o motociclista já estava sem vida. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
Após o óbito ser confirmado, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).

Veja Também

Acidente entre carreta e caminhão deixa um morto na BR 101 em Fundão

Acidente mata duas pessoas em rodovia no Sul do ES

O ACIDENTE

Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido crescente da rodovia quando o acidente aconteceu.
Os policiais registraram ainda que para não colidir com outro veículo que seguia na mesma pista, que teria freado de forma repentina, o motorista do caminhão invadiu a contramão e atingiu a motocicleta, que seguia no sentido contrário. Com o impacto da colisão o motociclista acabou não resistindo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados