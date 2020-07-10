Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Jaguaré

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na BR 101, em Jaguaré, Região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (9). Segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, a colisão envolveu um caminhão e uma moto no quilômetro 93.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às por volta das 20h. Ambulâncias da concessionária foram enviadas para o local, mas o motociclista já estava sem vida. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.
Após o óbito ser confirmado, a perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).
O ACIDENTE
Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido crescente da rodovia quando o acidente aconteceu.
Os policiais registraram ainda que para não colidir com outro veículo que seguia na mesma pista, que teria freado de forma repentina, o motorista do caminhão invadiu a contramão e atingiu a motocicleta, que seguia no sentido contrário. Com o impacto da colisão o motociclista acabou não resistindo.