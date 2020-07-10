Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Jaguaré

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às por volta das 20h. Ambulâncias da concessionária foram enviadas para o local, mas o motociclista já estava sem vida. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Os policiais registraram ainda que para não colidir com outro veículo que seguia na mesma pista, que teria freado de forma repentina, o motorista do caminhão invadiu a contramão e atingiu a motocicleta, que seguia no sentido contrário. Com o impacto da colisão o motociclista acabou não resistindo.