Acidente mata duas pessoas em rodovia no Sul do ES

Duas pessoas morreram em um grave acidente na ES 490, em Itapemirim, no Sul do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (09). A batida envolveu um carro de passeio e um caminhão pipa. A via, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, ficou parcialmente interditada.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu entre um Volkswagen Jetta, com placas do estado do Rio de Janeiro, e um caminhão pipa, na altura de Graúna. Um dos passageiros do veículo morreu no local. O outro passageiro chegou a ser socorrido, em estado grave, pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Evangélico de Itapemirim, mas também faleceu, segundo os militares.
As causas da batida ainda são desconhecidas. A perícia foi acionada e os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.