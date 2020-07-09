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Itapemirim

Acidente mata duas pessoas em rodovia no Sul do ES

A colisão aconteceu na ES 490 entre um carro de passeio e um caminhão pipa. Foi na localidade de Graúna, em Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 15:47

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:47

Um dos ocupantes do veículo morreu no local
Um dos ocupantes do veículo morreu no local Crédito: Redes sociais
Duas pessoas morreram em um grave acidente na ES 490, em Itapemirim, no Sul do Estado, no final da manhã desta quinta-feira (09). A batida envolveu um carro de passeio e um caminhão pipa. A via, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, ficou parcialmente interditada.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu entre um Volkswagen Jetta, com placas do estado do Rio de Janeiro, e um caminhão pipa, na altura de Graúna. Um dos passageiros do veículo morreu no local. O outro passageiro chegou a ser socorrido, em estado grave, pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Evangélico de Itapemirim, mas também faleceu, segundo os militares. 
Segundo a polícia, as causas da batida ainda são desconhecidas
Segundo a polícia, as causas da batida ainda são desconhecidas Crédito: Redes sociais
As causas da batida ainda são desconhecidas. A perícia foi acionada e os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. 

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