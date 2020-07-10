A colisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (10) e resultou na morte de uma pessoa na BR 101 em Fundão Crédito: Internauta

quilômetro 228 da BR 101, resultou na morte de uma pessoa. Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia federal no trecho que corta o Um grave acidente ocorrido na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 2 horas, noda, resultou na morte de uma pessoa. Segundo informações da Eco101, concessionária que administra a rodovia federal no trecho que corta o Espírito Santo , uma carreta e um caminhão colidiram frontalmente e o condutor do primeiro veículo foi a óbito no local.

Em nota, a empresa informou que houve acionamento de equipes de resgate próximo das 2h da madrugada e os socorristas constataram o óbito ao chegarem no local da batida. O motorista do caminhão, segundo a Eco101, fugiu após o acidente.

Your browser does not support the audio element. Acidente entre carreta e caminhão deixa um morto na BR 101 em Fundão

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta trafegava no sentido sul, em direção ao Rio de Janeiro, quando o caminhão invadiu a pista contrária, causando a colisão. Com o impacto, o condutor da carreta que transportava duas rochas ornamentais foi projetado para fora da cabine, que ficou completamente destruída. A PRF salientou que a vítima tinha 40 anos (nascida em 07/07/1980).

FUGIU DO LOCAL

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu uma carreta e um caminhão, em Fundão, e foi registrada à 1h53. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Polícia Civil e Departamento Médico Legal (DML). O motorista da carreta faleceu no local e o outro veículo se evadiu. Houve interdição total da pista durante o atendimento e perícia, sendo liberada por volta das 4h50.

A Polícia Civil, comunicou em nota, que A perícia da instituição e o serviço de transporte de cadáveres foram acionados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e também ser feito o exame cadavérico.