Festa é retomada e Justiça determina que PM encerre casamento em Fundão

Polícia Militar esteve presente para acabar com aglomeração em casamento em Fundão Crédito: Internauta

Segundo a ação civil pública, ajuizada pela Procuradoria de Fundão, mesmo com as restrições por conta da pandemia do novo coronavírus, mais de 300 pessoas estavam reunidas no acampamento cigano, sem o uso de máscaras. De acordo com o município, para evitar que a festa fosse novamente retomada neste sábado, o município acionou a Justiça.

Na quinta-feira, mesmo após a PM encerrar o evento e recolher as bebidas durante a tarde, a cerimônia de casamento voltou a ocorrer à noite. Alguns convidados, segundo a prefeitura, chegaram a transmitir lives pelas redes sociais durante a festa. Entre povos ciganos, é tradição que o casamento dure três dias, podendo chegar a uma semana de rituais, em algumas ocasiões.

Acionada pela manhã, a PM retornou ao local para conduzir o responsável pelo evento à delegacia. Contudo, ele não foi localizado. A festa foi encerrada e foram montados dois pontos base na região para impedir que o casamento fosse novamente retomado.

Neste sábado, segundo a prefeitura, não houve novas queixas de que o evento tivesse sido reiniciado. A Justiça, por meio do juiz Júlio César Costa de Oliveira, atendeu o pedido do município, proibiu a realização do evento e fixou uma multa de R$ 10 mil para cada episódio de descumprimento da determinação.

Para o magistrado, a realização do casamento nestas condições coloca em risco a população de Fundão e os próprios convidados.

É inegável o risco ao qual a população do município está sendo exposto, haja vista evidências de transmissão do vírus em pessoas que ainda não apresentaram sintomas, tendo a Covid-10 taxa de mortalidade que se eleva entre idoso e pessoas com doenças crônicas, escreve o juiz, em sua decisão.