Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Acidente deixa quatro pessoas feridas em Nova Venécia

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, devido aos ferimentos, as vítimas precisaram ser socorridas e encaminhadas para o hospital

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 11:28
Acidente deixa quatro pessoas feridas em rodovia no interior de Nova Venécia
O acidente aconteceu na tarde deste domingo (12) e deixou quatro pessoas feridas Crédito: Jhon Martins
Quatro pessoas precisaram ser socorridas e levadas para o hospital após um grave acidente na Rodovia Octávio Ayres de Farias, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão envolveu dois veículos de passeio e aconteceu por volta das 15h40 deste domingo (12).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor de um dos veículos estava inconsciente, mas respirando no local da batida. Ele apresentava escoriações e foi socorrido pela equipe de resgate junto com outro homem que estava no mesmo carro. Os dois foram levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia.

Veja Também

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 em Linhares

Empresário que caiu de parapente gravou vídeo minutos antes de acidente

Acidente deixa quatro pessoas feridas em rodovia no interior de Nova Venécia
Com o impacto da colisão, os dois veículos ficaram com várias partes destruídas Crédito: Jhon Martins
No outro carro estavam duas mulheres e um homem. As mulheres estavam conscientes, mas com ferimentos devido ao impacto da colisão. Elas foram socorridas e também encaminhadas para o hospital. O homem que conduzia o veículo não precisou de atendimento médico, pois não apresentou ferimentos.
Após o resgate das vítimas, uma outra equipe do Corpo de Bombeiros permaneceu no local para auxiliar na limpeza da pista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados