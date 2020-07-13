Acidente deixa quatro pessoas feridas em Nova Venécia

Quatro pessoas precisaram ser socorridas e levadas para o hospital após um grave acidente na Rodovia Octávio Ayres de Farias, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão envolveu dois veículos de passeio e aconteceu por volta das 15h40 deste domingo (12).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o condutor de um dos veículos estava inconsciente, mas respirando no local da batida. Ele apresentava escoriações e foi socorrido pela equipe de resgate junto com outro homem que estava no mesmo carro. Os dois foram levados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia.
No outro carro estavam duas mulheres e um homem. As mulheres estavam conscientes, mas com ferimentos devido ao impacto da colisão. Elas foram socorridas e também encaminhadas para o hospital. O homem que conduzia o veículo não precisou de atendimento médico, pois não apresentou ferimentos.
Após o resgate das vítimas, uma outra equipe do Corpo de Bombeiros permaneceu no local para auxiliar na limpeza da pista.