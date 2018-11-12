Duas pessoas morrem em acidentes de moto na região Noroeste do ES

Lucilândia morreu em acidente de moto na zona rural de Pancas Crédito: Reprodução/Facebook

Dois acidentes de moto resultaram em duas mortes nos municípios de Baixo Guandu Pancas , cidades da região Noroeste do Estado, neste domingo (11). Em Baixo Guandu, um jovem de 24 anos morreu após bater de motocicleta em uma estaca de ferro em frente a uma residência na Rodovia ES 446, no bairro Sapucaia, por volta das 5 horas.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Lucas Medeiros Matias de Araújo seguia de moto sentido Aimorés - Baixo Guandu quando desviou pelo canto em um quebra-molas e acabou perdendo o controle do veículo. A vítima invadiu a contramão em alta velocidade, colidiu na estaca de ferro que fica na calçada de uma residência e bateu a cabeça em um padrão de energia. Lucas morreu na hora. Seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

PANCAS

Já na Rodovia Laurindo Barbosa, que fica na zona rural de Pancas, uma mulher de 30 anos morreu e um jovem de 21 anos ficou bastante ferido após bater de motocicleta em uma placa de sinalização, no final da tarde de domingo. De acordo com a PM, Miqueias Vieira da Silva estava em um bar próximo e saiu com Lucilândia Novaes de Oliveira de moto para dar uma volta. Quando retornavam, no sentido Alto Rio Novo para Pancas, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu na placa de sinalização.