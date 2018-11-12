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No domingo

Duas pessoas morrem em acidentes de moto na região Noroeste do ES

Um jovem de 24 anos morreu ao bater em uma estaca de ferro em Baixo Guandu. Em Pancas, uma mulher de 30 anos também morreu e um jovem de 21 anos ficou gravemente ferido ao baterem em uma placa de sinalização

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 15:52
Lucilândia morreu em acidente de moto na zona rural de Pancas Crédito: Reprodução/Facebook
Dois acidentes de moto resultaram em duas mortes nos municípios de Baixo Guandu e Pancas, cidades da região Noroeste do Estado, neste domingo (11). Em Baixo Guandu, um jovem de 24 anos morreu após bater de motocicleta em uma estaca de ferro em frente a uma residência na Rodovia ES 446, no bairro Sapucaia, por volta das 5 horas.
> Idoso morre atropelado por Transcol na BR 101, na Serra
Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que Lucas Medeiros Matias de Araújo seguia de moto sentido Aimorés - Baixo Guandu quando desviou pelo canto em um quebra-molas e acabou perdendo o controle do veículo. A vítima invadiu a contramão em alta velocidade, colidiu na estaca de ferro que fica na calçada de uma residência e bateu a cabeça em um padrão de energia. Lucas morreu na hora. Seu corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
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PANCAS
Já na Rodovia Laurindo Barbosa, que fica na zona rural de Pancas, uma mulher de 30 anos morreu e um jovem de 21 anos ficou bastante ferido após bater de motocicleta em uma placa de sinalização, no final da tarde de domingo. De acordo com a PM, Miqueias Vieira da Silva estava em um bar próximo e saiu com Lucilândia Novaes de Oliveira de moto para dar uma volta. Quando retornavam, no sentido Alto Rio Novo para Pancas, o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu na placa de sinalização.
Lucilândia morreu na hora. Um parente contou aos militares que a vítima morava em Rondônia e passava um tempo na casa de uma amiga em Pancas. O corpo dela foi levado ao SML de Colatina. Já Miqueias foi socorrido por uma ambulância e levado ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina, onde foi internado em estado grave. A PM informou que foi constatado que ele não possui carteira de habilitação e a moto que conduzia está com o licenciamento atrasado.

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